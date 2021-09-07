Ghost of Tsushima: Director's Cut, Sucker Punch tarafından yapılan açık dünya Japon samuray destanının yeni güncelleme almış hali diyebiliriz. Orijinal oyunun çıkışının üzerinden bir yıl geçtikten sonra arayı soğutmadan yeni versiyonunun çıkması güzel oldu. Jin Sakai’nin serüvenine devam ederken Iki Adası genişlemesi, PlayStation 5 kullanıcıları için Japonca seslendirmelerle dudak senkronizasyonu, DualSense haptic geri bildirimleri ve daha kısa yükleme süreleri bu yeni versiyonda bize katılıyor.

Iki adasındaki hikaye biraz daha kişisel ve Jin’in geçmişiyle yüzleşmek zorunda bırakıyor. Ana hikayede Jin’in ne kadar sağlam bir karakter olduğunu oynayanlar bilecektir. Tsushima’da sabırlı ve soğukkanlı hareket eden Jin intikamını almıştı ama Iki’de işler biraz daha farklı yürüyor. Ana oyundaki yan karakterler Iki adasında olmadığı için Jin burada daha yalnız ve kendisine odaklanmak için daha fazla alana sahip.

Yan karakterlerin olmaması adanın boş olduğu ya da terk edildiği anlamına gelmiyor. Jin’in ada içerisinde yine dostları oluyor, fakat Tsushima ile karşılaştırıldığında aynı etkiyi yarattıklarını söylemek zor. Iki adası samurayların fethetmeyi başaramadığı bir ada olduğu için haydutlar ve korsanların bulunduğu bir bölge. Haritanın büyüklüğü tatmin edici seviyede ve içinde gizemli yerler, önemli noktalar bulunuyor. Oyunu oynama şeklinize göre 16-20 saat arası bir sürede tamamlayabilirsiniz.

Tabii Iki adasında bulunmamızın ana nedeni burayı Moğol istilasından kurtarmak. Buradaki baş düşmanımız ise Eagle adı verilen Moğol lider. Kendisi gizemli tavırları ve yaptığı zehirler ile meşhur. Hedefimizin adayı istiladan kurtarmak olduğunu söylemiştim ama Eagle’ın üzerimize gönderdiği yeni düşmanlar ve hazırladığı zehirlerden dolayı gördüğümüz kabuslar işimizi hayli zorlaştırıyor. Hem psikolojik hem de kanlı bir savaş sizleri bekliyor.

Oynanış olarak çok radikal bir değişiklik bulunmuyor ama yeni zırhlar, silahlar ve evcilleştirilebilir hayvanlar sizleri bekliyor. PlayStation 5 kullanıcıları dokunsal geri bildirimin, oyunları ne kadar etkileyici hale getirdiğini daha iyi anlayacaktır. Director’s Cut ile gelen DualSense haptic desteğiyle kılıçların çarpışması, atların ayak sesleri ve rüzgârın yaprakları çatırdatması artık daha etkileyici.

Ghost of Tsushima’yı daha önce oynamadıysanız ve PlayStation 5 için almayı düşünüyorsanız şu an tam zamanı olabilir. Iki adası güncellemesi, 4K 60 FPS deneyim, Dokunsal geri bildirim desteği ve daha nicesi sizleri bekliyor.



