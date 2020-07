Ghost of Tsushima satış rekoru kırdı

Sony Ghost of Tsushima'nın, PlayStation 4 tarihinin en büyük açılış yapan yeni orijinal oyunu (IP) olduğunu belirtti. Oyun ilk 3 günde 2.4 milyon kopya satarak önemli bir başarı elde etti. Bu rekorun bir önceki sahibi, ilk haftasında 2,6 milyon kopya satan Horizon: Zero Dawn'dı.

Pandemi süreci ve yaz tatilinin ortasında satışa sunulması da oyunun satış rakamlarını olumlu yönde etkiledi.

Ghost of Thushima yeni bir oyun olsa da The Last of Us 2, God of War veya Uncharted 4 gibi oyunların gerisinde kaldı. Geçtiğimiz ay piyasaya sürülen The Last of Us 2, ilk üç gününde tam 4 milyon kopya satarak PS4 tarihinin en büyük açılış yapan özel oyunu olmuştu. Ayrıca Spider-Man (3,3 milyon) ve God of War da (3,1 milyon) yine Ghost of Tsushima'nın epey bir önünde bulunuyor.

PS Store üzerinden oyunu almak isteyenlerin 500 TL ödemesi gerekiyor.