Ghost of Tsushima’daki tilkiler şimdiye kadar neredeyse 10 milyon kez sevildi
Ghost of Tsushima, satışa sunulmasıyla birlikte ilk 3 günde 2.4 milyondan fazla kopya sattı. Oyunla ilgili paylaşılan yeni verilere göre ise ilk 10 günde oyuncular, oyundaki tilkilere şimdiye kadar 10 milyon defa sevgi gösterdi. Onur Binay/posta.com.tr
03 Ağustos 2020, Pazartesi 10:51 Son Güncelleme:
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Sony, Ghost of Tsushima’nın piyasaya çıktığı andan bu yana oyuncuların gerçekleştirdiği oyun içi aktivitelere ait rakamları açıkladı.
PlayStation tarafından paylaşılan bilgilere göre oyunun ilk 10 gününde tam 8,8 milyon kişi Ghost of Tsushima’daki tilkilere sevgi gösterdi.
SuckerPunch’ın ilk planları arasında tilkilerin okşanabilmesi yer almıyordu. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Ghost of Tsushima yaratıcı yönetmeni Nate Fox’a göre tilkiler ilk başta sadece yol gösterici olacaktı. Stüdyo ekibi ise bu hayvanların okşanabilmesi yönünde karar verdi ve bu özelliği ekledi.
Buna ek olarak oyunda 156.4 milyondan fazla düşmanla oyuncular karşı karşıya gelirken, 57.5 milyon düello gerçekleşti ve 139.4 milyon düşmana diz çöktürüldü.
Ghost of Tsushima’daki ilk 10 gün ile ilgili paylaşılan istatistikleri şu şekilde:
57,5 milyon düello
At sırtında geçen 810,3 Yıl
15,5 milyon çekilen fotoğraf
6,4 milyon meydan okuma
139,4 milyon korkuyla yıkılan düşman
16,2 milyon ziyaret edilen onsen (japon hamamı)
28,1 milyon çalınan flüt şarkısı
14,2 milyon yazılan haiku (japon şiiri)
17,1 milyon tamamlanan bamboo vuruşu
37,5 milyon onurlandırılan Inari tapınağı