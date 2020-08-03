Sony, Ghost of Tsushima’nın piyasaya çıktığı andan bu yana oyuncuların gerçekleştirdiği oyun içi aktivitelere ait rakamları açıkladı.

PlayStation tarafından paylaşılan bilgilere göre oyunun ilk 10 gününde tam 8,8 milyon kişi Ghost of Tsushima’daki tilkilere sevgi gösterdi.

SuckerPunch’ın ilk planları arasında tilkilerin okşanabilmesi yer almıyordu. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Ghost of Tsushima yaratıcı yönetmeni Nate Fox’a göre tilkiler ilk başta sadece yol gösterici olacaktı. Stüdyo ekibi ise bu hayvanların okşanabilmesi yönünde karar verdi ve bu özelliği ekledi.

Buna ek olarak oyunda 156.4 milyondan fazla düşmanla oyuncular karşı karşıya gelirken, 57.5 milyon düello gerçekleşti ve 139.4 milyon düşmana diz çöktürüldü.

Ghost of Tsushima’daki ilk 10 gün ile ilgili paylaşılan istatistikleri şu şekilde:

57,5 milyon düello

At sırtında geçen 810,3 Yıl

15,5 milyon çekilen fotoğraf

6,4 milyon meydan okuma

139,4 milyon korkuyla yıkılan düşman

16,2 milyon ziyaret edilen onsen (japon hamamı)

28,1 milyon çalınan flüt şarkısı

14,2 milyon yazılan haiku (japon şiiri)

17,1 milyon tamamlanan bamboo vuruşu

37,5 milyon onurlandırılan Inari tapınağı