Karaman yöresine ait gıcıdık yemeği tarifi, yeşil domatesle yapabileceğiniz lezzetli bir yemek. Peki, gıcıdık nasıl yapılır? Farklı lezzetlerde denemek isteyenler için oldukça iyi bir alternatif olan gıcıdık yemeği tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

GICIDIK TARİFİ

Gıcıdık malzemeler

1 adet büyük kuru soğan

2-3 diş sarımsak

3 adet büyükçe yeşil domates

1 adet kırmızı kapya biber

2 adet yeşil köy biberi

1 adet kırmızı domates

Yarım Türk kahve fincanı pirinç

Tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

Zeytinyağı

GICIDIK YAPILIŞI

Kuru soğan ve sarımsaklar doğranır. Tencereye yağ ile soğan konur, soğanlar pembeleşinceye kadar karıştırılarak kavrulur. Yeşilbiber de doğranır soğana ilave edilip, karıştırılır. Kırmızı domateste kabuğu soyulur küp küp doğranır üzerine eklenerek biraz daha çevrilir. Kırmızıbiber yeşil domatesler, şeker ve tuz ilave edilerek 2-3 dakika daha kavrulur. Sıcak su dökülür ve tencerenin kapağı kapatılır, kaynayınca pirinç atılarak karıştırılır. Kapağı kapalı olarak kısık ateşte domatesler yumuşayıp pirinçler şişinceye kadar pişirilir. Oda sıcaklığında veya soğuduktan sonra servis edilir.



