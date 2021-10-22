Gıcıdık ne demek? Gıcıdık nasıl yapılır? MasterChef 21 Ekim gıcıdık tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası
TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye programında Karaman yöresine ait gıcıdık tarifi yapıldı. Ekran başında izleyen seyirciler ise gıcıdık tarifi araştırmaya başladı. Peki, gıcıdık ne demek? Gıcıdık nasıl yapılır? Yeşil domatesle yapabileceğiniz gıcıdık tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler, püf noktası...
22 Ekim 2021, Cuma 09:54 Son Güncelleme:
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Karaman yöresine ait gıcıdık yemeği tarifi, yeşil domatesle yapabileceğiniz lezzetli bir yemek. Peki, gıcıdık nasıl yapılır? Farklı lezzetlerde denemek isteyenler için oldukça iyi bir alternatif olan gıcıdık yemeği tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
Gıcıdık malzemeler
- 1 adet büyük kuru soğan
- 2-3 diş sarımsak
- 3 adet büyükçe yeşil domates
- 1 adet kırmızı kapya biber
- 2 adet yeşil köy biberi
- 1 adet kırmızı domates
- Yarım Türk kahve fincanı pirinç
- Tuz
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
- Zeytinyağı
Kuru soğan ve sarımsaklar doğranır. Tencereye yağ ile soğan konur, soğanlar pembeleşinceye kadar karıştırılarak kavrulur. Yeşilbiber de doğranır soğana ilave edilip, karıştırılır. Kırmızı domateste kabuğu soyulur küp küp doğranır üzerine eklenerek biraz daha çevrilir. Kırmızıbiber yeşil domatesler, şeker ve tuz ilave edilerek 2-3 dakika daha kavrulur. Sıcak su dökülür ve tencerenin kapağı kapatılır, kaynayınca pirinç atılarak karıştırılır. Kapağı kapalı olarak kısık ateşte domatesler yumuşayıp pirinçler şişinceye kadar pişirilir. Oda sıcaklığında veya soğuduktan sonra servis edilir.