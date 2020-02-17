Ekonomi Gıda dedektifleri denetimde

Gıda dedektifleri denetimde

Ekonomi

Gıda dedektifleri denetimde

Tarım ve Orman Bakanlığınca, her türlü ürüne yönelik yapılacak olan 6 günlük denetimler, bugün başlatıldı. Kentte 7 kişilik ekip, bugün denetlemek üzere süt ve süt ürünlerini işleyen 20 merkezden numuneler aldı.

17 Şubat 2020, Pazartesi 23:09 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Türkiye'de son yıllarda gıda ve süt ürünlerinde taklit ve tağşişin (ürüne başka ürün karıştırılması) yaşanması, firma ve ürünlerin bakanlık sitelerinde açıklanmasının ardından, denetimlere hız verildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatı üzerine bugünden itibaren 81 il ve ilçede, 6 gün boyunca gıda denetimleri yapılacak. Bakanlığın Antalya İl Müdürlüğü, Gıda Kontrol ekipleri de kentte 20 farklı süt üretim tesisinde denetimler yaptı. Demirören Haber Ajansı, gıda kontrol ekipleri ile birlikte denetimlere katıldı. Gıda mühendisleri, Döşemealtı ilçesinde günlük 600 ton sütten, ayran, peynir, tereyağı başta olmak üzere 10 farklı kalemde üretim yapan tesisin, paketleme, işleme, saklama bölümlerini tek tek gezdi.

Bakanlığın laboratuvarlarında incelenecek

Ürünlerden, yağ oranı, bitkisel yağ ve koruyucu tespiti için numuneler alındı. Numuneler, bakanlığın laboratuvarlarında incelenecek.

Tesisin Kalite Güvence ve Ar-Ge Müdürü Alper Daşkaya, bakanlığın gıda mühendislerine eşlik etti ve üretim hakkında bilgi ve numuneler verdi. Daşkaya, bakanlığın bu uygulamasından memnun olduklarını belirterek,''Çiğ sütten, nihai ürüne kadar yüzlerce kontrol yapıyoruz. Bu denetimleri bakanlık yöneticilerine sunmak bizi memnun ediyor. Ben de satın almak istediğim ürünün ambalajına ve bakanlık onaylı firma olmasına dikkat ediyorum'' dedi.

''ALO 174'e ihbar edin''

Yetkililer, üretim, satış, tüketim noktalarında denetimlerin aralıksız süreceğini, şikayetlerin ALO 174 veya CİMER'e iletilmesini istedi. Antalya'daki denetimler, yarın et ile devam ederken, fırın ve satış yerleri denetimleri ile sürecek. Bakanlık geçen haftalarda 74 firmanın 99 ürününü ifşa etmişti. Gıdada taklit ve tağşişe yönelik, işletmeden men ve maddi para cezalarına ilişkin mecliste devam eden kanun taslağı çalışmaları sürüyor.

Ahmet İSTEK/ANTALYA (DHA)

İlgili Haberler
Firmalar ifşaya rağmen gıdada sahteciliğe devam ediyor81 ilde gıda denetimleri başladı! İlk denetim süt ve süt ürünlerinde

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Toyota C-HR şaşırtıcı derecede başarılı
Hakan Çelik
Candaş Tolga Işık
İstatistikler ortada: Evlilikler azalıyor, boşanmalar artıyor
Candaş Tolga Işık
Oral Çalışlar
Nereye kadar?
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Carrefour, rakibi Makro'nun mağazalarını satın alıyor