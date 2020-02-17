Gıda dedektifleri denetimde

Türkiye'de son yıllarda gıda ve süt ürünlerinde taklit ve tağşişin (ürüne başka ürün karıştırılması) yaşanması, firma ve ürünlerin bakanlık sitelerinde açıklanmasının ardından, denetimlere hız verildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatı üzerine bugünden itibaren 81 il ve ilçede, 6 gün boyunca gıda denetimleri yapılacak. Bakanlığın Antalya İl Müdürlüğü, Gıda Kontrol ekipleri de kentte 20 farklı süt üretim tesisinde denetimler yaptı. Demirören Haber Ajansı, gıda kontrol ekipleri ile birlikte denetimlere katıldı. Gıda mühendisleri, Döşemealtı ilçesinde günlük 600 ton sütten, ayran, peynir, tereyağı başta olmak üzere 10 farklı kalemde üretim yapan tesisin, paketleme, işleme, saklama bölümlerini tek tek gezdi.

Bakanlığın laboratuvarlarında incelenecek

Ürünlerden, yağ oranı, bitkisel yağ ve koruyucu tespiti için numuneler alındı. Numuneler, bakanlığın laboratuvarlarında incelenecek.

Tesisin Kalite Güvence ve Ar-Ge Müdürü Alper Daşkaya, bakanlığın gıda mühendislerine eşlik etti ve üretim hakkında bilgi ve numuneler verdi. Daşkaya, bakanlığın bu uygulamasından memnun olduklarını belirterek,''Çiğ sütten, nihai ürüne kadar yüzlerce kontrol yapıyoruz. Bu denetimleri bakanlık yöneticilerine sunmak bizi memnun ediyor. Ben de satın almak istediğim ürünün ambalajına ve bakanlık onaylı firma olmasına dikkat ediyorum'' dedi.

''ALO 174'e ihbar edin''

Yetkililer, üretim, satış, tüketim noktalarında denetimlerin aralıksız süreceğini, şikayetlerin ALO 174 veya CİMER'e iletilmesini istedi. Antalya'daki denetimler, yarın et ile devam ederken, fırın ve satış yerleri denetimleri ile sürecek. Bakanlık geçen haftalarda 74 firmanın 99 ürününü ifşa etmişti. Gıdada taklit ve tağşişe yönelik, işletmeden men ve maddi para cezalarına ilişkin mecliste devam eden kanun taslağı çalışmaları sürüyor.

Ahmet İSTEK/ANTALYA (DHA)