Gıda fırsatçısına en ağır ceza

Bu konuda harekete geçen Rekabet Kurumu’nun Başkanı Birol Küle, koronavirüs salgınını fırsat bilerek usulsüz iş yapan fırsatçıların gözünün yaşına bakmayacaklarına dikkat çekerek, “En ağır cezaları verip, bu kişi ve teşebbüsleri kamuoyuna ilandan imtina etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Birol Küle, yaptığı yazılı açıklamada, virüs salgınına karşı devlet kurumları ve vatandaşların yanı sıra özel sektörün, küçük esnafın da milli birlik duygusuyla büyük fedakarlıklarda bulunduğunu bildirdi. Piyasalarda bazı suistimallerin olduğuna işaret eden Küle, yaş meyve sebze piyasası başta olmak üzere gıda piyasasında “Nasıl olsa alacaklar” mantığıyla fırsatçı yaklaşım sergileyerek fahiş zam yapanları en ağır şekilde cezalandıracaklarını kaydetti.

Yapay kıtlık yaratıyorlar

Birol Küle, açıklamasına şöyle devam etti:

“Anlaşılan bazı taraflarca bu uyarımız çok iyi algılanamadı. Biz her gün ürün bazında çiftçimizden son tüketiciye giden tedarik zincirinde fiyattaki değişimi izliyoruz. Tarlada, serada bir fiyat artışı, arzda bir azalma yok. Akaryakıt maliyeti mi arttı? Depolama masrafı mı arttı? İş gücü maliyeti mi arttı? Bunların hepsine cevabımız ’Hayır’. Demek ki arz değer zincirindeki aktörler ölçüsüz fiyat artışları yoluyla ’yapay bir kıtlık’ yaratıyorlar. Normal zamanlarda tahammül edemeyeceğimiz bu tür uygulamaları bu dönemde cezalandıracağımızı, bu cezaların ve süreçlerin krizin şiddetiyle doğru orantılı olacağını bilmeliler.”

Bugün karara bağlanacak

Milletçe bir mücadele döneminden geçildiğini vurgulayan Küle, “Bugün yapacağımız haftalık kurul toplantımızda yaş meyve sebze fiyatlarıyla ilgili soruşturmamızı görüşüp karara bağlayacağız” dedi. Rekabet Kanunu kapsamında verilebilen cezaların açık olduğuna dikkati çeken Küle, şunları kaydetti:

“Kurulun ceza oranıyla ilgili takdir hakkı var ve üst orandan bu cezalara hükmedebileceğimizi hatırlatmalıyım. Son aldığımız kararlar ile verdiğimiz 100 milyonlarca liraya çıkan cezalarımız var. Fırsatçılık yapanların kapısı elbet bugün ya da yarın çalınacak. Rekabet düzeninin yani piyasa düzeninin bu dönemde başarısızlığa uğramaması, çökmemesi için her şeyi yapacağız, haberleri olsun.”





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