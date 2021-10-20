Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Pakdemirli gıda fiyatları ile ilgili çözümün sözleşmeli üretim ile sağlanacağını belirtti.

NTV canlı yayınında konuşan Bakan Pakdemirli orman yangınlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli' konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

İklim değişikliği sebebiyle Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en sıcak dönemini yaşadı. Bunun sonucunda da orman yangınları silsilesi yaşandı. Yeni normal olarak kabul etmemiz gerekiyor. Buna karşı ne tedbirler almamız gerekiyor, bunu çalışmamız gerekiyordu. Herkesi davet ettik. Bu konuda bilgili, yetkin kişileri davet ettik.

Burada 9 ayrı çalışma grubu oluşturduk 370 katılımcıyla çalıştay yaptık. Duman çıktıktan sonra en hızlı şekilde bunun farkına varmak ve müdahale etmek önemli. 40 dakika olan müdahale süresini 10 dakikaya düşürmek. Şu anda 12 dakikada. İlk çıktığı anı tespit edip, alanı minimize etsek yılanın başını çok erken ezerek yangının büyümesini önlemek buradaki maksatlardan biri.

YANGIN SÖNDÜRME UÇAK FİLASU

Tabi bütün yangınlar boyunca hava gücü üzerinden yürütüldü ancak. Bizim asıl gücümüz yerdeki arasözlerimiz ve makine ve techizatlarımızdır. Hava kuvvetleri önemlidir ancak piyade son kurşunu sıkmadığı sürece bir önemi yoktur. Piyade dediğimi orman işçimiz son suyu sıkmadığı sürece biz bunu halledemeyiz. Milas Yeniköy Termik Santrali’nde yangını önlemek için hava araçları ile söndüremedik. O sık arazide taş kırma makinaları ve devasa iş makinaları ne zaman yolu açtı, o zaman söndürebildik.

Hava gücü önemli ancak bütün tartışmayı bunun üzerinden götürmek yanlıştı. Şu an itibarıyla 3 amfibik uçak, 4 İHA ve 1 İnsansız helikopterimiz var. Her sene artırarak gidiyoruz. Burada adetten çok su atma kapasitesi önemlidir. Daha da bu işi genişletmemiz gerektiği düşünülüyor. Dünyadaki istatistikler normal zamanda çıkacak yangın üzerinden filo kuracak bir istatistik vardır.

Çalıştay’da konuşulan konu böyle bir akut olayı çıktığı zaman. Ormanın emrinde bulunan hava araçları haricinde devletin diğer hava araçları ve yurt dışı teşkilatlardan istenilen hava araçlarını nasıl harekete geçirebiliriz konuşuyor olmamız lazım.

Devletin elinde olan helikopteri kullandık. Bambi sepetler alındı, yurt dışından getirildi ve onları da kullanmaya başladık. Yedek hava, kara gücü ve yedek itfaiye bütün iş organizasyon meselesidir.

Buradan böyle bir akut durumunda karşı saldırıyı nasıl bitiririz şeklinde bir çalışmamız bulunuyor. İleriye yönelik uçağın kıt kaynak olabileceğini düşünüyoruz. Helikopter çabuk talep edilebiliyor. Bunlar neticelenmedi ancak uçakla ilgili bir satın alma süreci var. Bu satın alma süreci gerçekleşip uçaklar teslim edilene kadar biz kiralama sürecine devam ediyor olacağız. Bundan sonra hava araçlarını da devreye alıyor olacağız.

Geçen dönem veya bu dönem yangınlarda ilk defa gece su atabilen 4 helikopteri kullandık bu dünyada ilktir. Sürekli olarak yenilikleri getiriyoruz. İHA’larla ilgili yenilikleri de bizim dönemimizde yaptık. İHA’lardan da çok faydalandık.

YANAN YERLERDE SON DURUM

Rehabilitasyonunda iki tane şey var. Birisi arazinin yapısı çok sarp ise kendi kendine yenilenmesini beklemek lazım. Arazi hazırlıklarını yaparak fidan dikme suretiyle biz bu hazırlıkları yapacağız. Kendi haline de bıraksanız doğa kendisini yeniliyor. İnsan hayatının önemli bir kısmı 20-30 yılı alabiliyor. Ancak şu an bile bölgelerin bazı yerlerinin yeşillendiği haberini alıyoruz.

'SÖZLEŞMELİ ÜRETİM İLE FİYAT STABİLİTESİ SAĞLANABİLİR'

Geleneksel bir yapıdayız. Bugün dünya dijitalize oldu. Biz bu sözleşme üretimiyle ilgili Türkiye’de mevzuat altyapısında eksiklikler var.

Sözleşmeli üretiminde bir sihirli değnek olmadığını söylemek isterim. Bugün eğer yasal altyapıyı ayarlayabilirsek 3.4 sene içerisinde Türkiye’de fiyat dalgalanmalarının olumlu olacağını düşünüyorum.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda da bunu konuşuyoruz. Merkez Bankası’nın da bu konuda bir çalışması var. Ciddi bir çalışma yapılmış birçok ekonomik model ortaya konulmuş. Tüm bakanlıklardan ve diğer yerlerden bir veri bankası oluşturulmuş. Bunların bir araya getirilmesi gerekiyor. Erken uyarı sistemi ile devletin mekanizmalarında önemli olan teknoloji de kullanılarak çok önceden haberdar olunup, gerekli tedbirleri alabilecek bir mekanizmanın geliştirilmesi.

ISPANAK YİYEN VATANDAŞLARIN ZEHİRLENMESİ

Giresun ilinde meydana gelen zehirlenme vakasıyla ilgili ürünlerden numune alarak analiz yaptık. Ürünle ilgili bir problem yok. Ispanağın yanına yabancı bir ot karıştığı anlaşılıyor. Denetimler sonucunda çıkış yeri tespit edilen ürünlerden piyasaya sevk edilen ürünlere el konuldu. Bu olay üzerinde her şey ortadan kalktı. Bu iki üç senedir üreticinin yeterince bilgilenmemesinden dolayı olan bir durumdur. Tüketicilerin şüphesi olmasın ıspanak son derece sağlıklı bir bitkidir. Tedirgin olacak bir durum yoktur. Zehirlenen vatandaşların hepsine geçmiş olsun diliyorum.











