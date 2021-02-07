Gıda fiyatlarını düşürecek 5 öneri

Koronavirüs salgını döneminde gıda fiyatlarının sadece Türkiye’de değil tüm dünyada artış gösterdiğini ifade eden Tarım Meclisi’nden sorumlu TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, Türkiye’de mevsimsel etkiler ve girdi maliyetlerindeki artışların fiyatların yükselmesinde etkili olduğunu belirtti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Tarım Meclisi toplantısında gıda fiyatları ve denetimlerinin değerlendirildiği toplantıda konuşan Matlı, “Sebze, meyve, yağ ve bakliyat gibi ürünlere büyük oranda zamlar yapıldı. Haksız fiyat artışlarıyla hiç kuşkusuz mücadele edilmeli ancak temel sebepler de göz ardı edilmemeli” dedi.

Tüm sektör paydaşlarından gelecek çözüm önerilerinin, Merkez Bankası ve ilgili bakanlıklara iletilmek üzere TOBB yönetimine bir rapor halinde sunulacağını belirten Matlı, çözüm önerilerini şöyle sıraladı:

Tarım sigortaları yaygınlaştırılmalı

1- Tarımsal üretim arttırılmalı ve verimli hale getirilmeli, iyi tarım uygulamaları geliştirilmeli.

2- Tarım sigortaları yaygınlaştırılmalı.

3- Tarımsal üretimde mazot, gübre, ilaç başta olmak üzere girdi maliyetlerindeki Özel Tüketim Vergisi düşürülmeli.

4- Gıda maddelerindeki Katma Değer Vergisi oranı düşürülmeli.

5- Tarımda kullanılan elektriğin tarımsal destekleme kapsamına alınmalı.

Uzun vadeli politika gerek

Dünyada artan emtia fiyatlarının, dünya merkez bankalarının para basmasının, ülkelerin aşırı stoklama yoluna gitmesinin, kuraklık sonucu artan arz-talep dengesizliğinin, lojistik, ambalajlama ve geri kazanım katılım payıyla gelen ilave maliyetlerin tarımsal ürünlerde yüzde 30 ile yüzde 100 oranında ciddi fiyat artışlarına sebep olduğuna vurgu yapan Özer Matlı, “Öyle ki temmuz ayında 180 dolar civarında olan mısırın tonu, bugün 300 dolara yaklaşmış durumda. Yine özellikle ay çekirdeğinde sezon başında 2 bin 200 lira fiyat beklenirken, harmanda fiyat 3 bin 800-4 bin lira olarak gerçekleşti. Bu nedenle öncelikle yapmamız gereken, günü kurtaracak çözümler üretmek yerine mevcut sorunlarımızın çözümüne yönelik üretim planlaması ve sonucunda uzun vadeli tarım politikaları oluşturmaktır” diye konuştu.



