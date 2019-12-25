Tarım ve Orman Bakanlığınca, gıda ile temas eden plastik malzemelerin taşıması gereken özellikler belirlendi. Bakanlığın, Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, plastik malzemeler, Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelere Dair Yönetmelik ile tebliğle uyumlu olması halinde piyasaya arz edilebilecek. Bu çerçevede tebliğde, plastik madde ve malzemelerdeki plastik katmanların üretiminde kullanılan maddeler için spesifik ve toplam migrasyon limitleri ve özel kısıtlamalar yer aldı.

Sadece tebliğde bulunan listedeki maddeler kullanılabilecek

Öte yandan plastik maddelerin üretiminde sadece tebliğde bulunan listedeki maddeler kullanılabilecek. Tebliğin yayımından önce faaliyet gösteren işletmeciler, tebliğ hükümlerine uyum sağlayıncaya kadar 6’ncı madde ile yürürlükten kaldırılan Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testinde Kullanılan Gıda Benzerleri Listesi Tebliği (Tebliğ No: 2013/35) hükümlerine uymak zorundadır. Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren işletmeciler, 31 Aralık 2020’ye kadar tebliğ hükümlerine uymak zorunda olacak.

Bu arada, Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testinde Kullanılan Gıda Benzerleri Listesi Tebliği de Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğle, gıda ile temas eden plastik madde ve malzemelerin bileşenlerinin migrasyon testinde kullanılan gıda benzerleri listesi belirlendi.

Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren işletmecilere 31 Aralık 2020’ye kadar geçiş süreci tanındı. Düzenlemeler Avrupa Birliği mevzuatına uyum kapsamında gerçekleştirildi.

AA