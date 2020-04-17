Gıda kolileri, ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine ulaştırılıyor

Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam öncülüğünde koronavirüs salgını sonrası işini kaybeden vatandaşların ve sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi ailelerin zor günlerinde yanlarında olmaya devam ediyor. Birecik ilçesine bağlı 83 kırsal, sekiz merkez mahallede tespit edilen yaklaşık 5 bin aileye gıda malzemesi olan koliler, koordineli bir şekilde adreslere teslim ediliyor.

Yardımlar vatandaşlara ulaştırılıyor

Dünya’ya Çin üzerinden başlayarak yayılan “Kovid-19 Coronavirüs hastalığı ile mücadele eden Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, Belediye’nin tüm imkanlarını seferber ederek ve evde kal çağrısına uyan Vatandaşlarla birlikte kararlılıkla sürdürüyor. İnsanlığın karşı karşıya kaldığı bu krizin üstesinden gelebilmek için Başkan Mirkelam daha çok fedakârlık yapılması için Belediye Birimlerine talimat verdi. Belediyenin imkanları ile, Vatandaşların yoğun olarak kullandığı kurumlar,araçlar, pazarlar, esnafların yoğun olduğu hal pazarı, sanayi sitesi, fıstık halı gibi alanlar başta olmak üzere ilçe genelinde temizlik, ilaçlama dezenfektan yapıldı.

Çok sayıda kişi destek verdi

Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, Birecikli hayırsever iş adamları ile birer görüşme yaparak, ilçede yardıma muhtar ailelere gıda dağıtılması için destek istedi. Başkan Mahmut Mirkelam’ın eşi Nurten Mirkelam başta olmak üzere Hayırsever iş adamları Cavit Çağlar( eski Devlet Bakanı) Mehmet Cankesen (Dürümcü Emmi) Hacı Mustafa Cankesen, (Beşler Grup) A. Vahap Aktar( Ak Parti ilçe Başkanı) Sadettin Bilgin ( Birecik Ticaret Odası Başkanı), İbrahim Dayıoğlu, Turgay Akan, Mehmet Refik Bingöl, Kerim Temel, Erol açılan, Seyhan Güneş, Hatice Gül Uğur, Mehmet Beğit, Mehmet Güzeltaş(camcı Mehmet ) Hamdi Arpacı, Servet Güneş, Adil Dilek, Cengiz Özalp, İsmail Ekinci, Abdülkadir Akhan(noter) M.Ali Fincan, Bülent Sezen , Sadettin Aykılıç, Bilal Aykılıç, Duru Ela Medikal, M.Tevfik Fincan, Ahmet Açılan, Müslüm Akhan(Mali Müşavir) Birecikte yaşayan yardıma muhtaç ailelere gıda yardımında bulundular.

Destek verenlere teşekkür etti

Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, Koronavirüs ile mücadele kapsamında gıda kolileri ile yardımda bulunan iş adamlarına teşekkür ederek ‘ İnsanlığın karşı karşıya kaldığı bu krizin üstesinden gelebilmek için daha çok fedakârlık yapmamız gereken bir döneme girdik. Dedi. Başkan Mirkelam yaptığı açıklamada şunları kaydetti’ Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, dayanışmamızı ne kadar güçlü tutarsak, Allah’ın izniyle bu süreçten o kadar az hasarla çıkacağımıza inancım tamdır. İlçemizde yaşayan vatandaşlarımıza bu zorlu günlerde yanlarında olmak istedik. Yaklaşık beş bin vatandaşımıza gıda yardımını ulaştırıyoruz. İnşallah Ramazan ayında hayırsever bir iş adamımızın katkılarıyla günlük 1500 kişinin evine yemek dağıtımı yapacaktır.

"Bu süreci hep birlikte atlatacağız"

Ülkemiz ve Milletimiz ve bütün insanlık çok kritik bir süreçten geçiyor. Bu kritik süreçten geçerken her birimiz hangi görevde bulunuyorsak bu kritik süreci en doğru şekilde atlatabilmek için seferber olmak zorundayız. Biz, vatandaşımızın, sağlığını düşündük, destek olmamız gerektiğine karar verdik. Bizim görevimiz Milletimize hizmet etmektir.. Birliğimizi, kardeşliğimizi, dayanışmamızı ne kadar güçlü tutarsak, Allah’ın izniyle bu süreci hep birlikte atlatacağız. İlçe Kaymakamımız sayın Fatih Çelikkaya, ve tüm kurumlarla ortak hareket ediyoruz. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Devletimiz bu tehdide karşı gerçekten sağlam bir mücadele yürütüyor. Bizlerde ilçemizde ki kurumlar her türlü tedbiri aldık. Bugüne kadar sabırla uyarılara dikkat ettik, evde kaldık. Ve Lütfen evde kalmaya devam edelim. Teşekkürler Birecik. Evde Kal Birecik diyoruz’



