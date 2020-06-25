Gıda sahtekarlarına hapis cezası

Meclis’e sunulan kanun teklifine göre; para cezası 500 bin liraya kadar çıkarılabilecek. Bu fiillerin 2 yıl içinde tekrar işlenmesi halinde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezaı verilecek. Ayrıca, söz konusu kişiler 5 ila 10 yıl faaliyetten men edilecek.

Gıda güvenliği hakkında yanıltıcı beyanlarda bulunanlara 20 bin ile 50 bin lira para cezası öngörülüyor. Tarım arazilerine izinsiz hobi bahçesi adı altında yapılan yapılara para cezalarının da artırılacağını belirten AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, “1000 TL’den az olmamak kaydıyla bir ceza ile her metrekare için 10 TL bir ceza kesilecek. Yapıdaki aykırılıklar giderilirse vatandaş tarafından ve oradaki aykırılıklar tekrar eski haline getirilirse süreç bu şekilde kapanacak” dedi.

Gıda sahtekarlığında şüpheli bir durum görürseniz ‘Alo 174’ hattını arayıp bilgilendirme yapabilirsiniz.

Teklifte başka neler var?

Saat 22.00 ila 06.00 arasında alkollü içki satışı yasağına aykırı hareket edenlere 65 bin liradan 320 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

Araziler sahipli olsa dahi 5 metreküpe kadar izinsiz ağaç kesiminde 5 metreküpe kadar 500 TL, sonraki her bir metreküp içinse 100 TL para cezası kesilecek.

Sigara firmalarına, kullandıkları tütünün yüzde 30’unu Türkiye’de üretim zorunluluğu getirilecek.

İzni olmadan makaron, sigara filtresi, sigara kağıdı ile alakalı işletme kuranlara 3 yıla kadar hapis cezası uygulanacak.

Sınırdaş arazi sahibinin ön alım hakkı kaldırılıyor



