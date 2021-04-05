Gıda takviyelerini çekinerek kullanalım

Hafta başında Venüs-Mars, hafta sonuna doğru Venüs-Jüpiter uyumlu açısının kesinleştiğine şahit olacağız. Büyük iyicil olarak görülen Jüpiter ile küçük iyicil kabul edilen Venüs'ün, yani göklerin iki iyicilinin uyumlu açısı oldukça iyileştirici ve şanslı etkiler sağlayacak.

Alpheratz Güneş ile kavuşumda

Bildiğiniz gibi Güneş Koç burcunda seyrediyor ve seyrine devam ederken yolunun üzerindeki yıldızlarla da kavuşum yapa yapa ilerliyor. Koç burcu yıldızları çok şanslı yıldızlar olarak bilinmez, ama içlerinden biri göklerin iki iyicilinin de etkisini taşıyor. Dilimizde "Kısrak" olarak bilinen Alpheratz yıldızı, hem Jüpiter hem de Venüs etkileri taşıyor. Güneş geçen hafta sonundan itibaren bu yıldızın etkisine girmiş durumda, hafta başında da hala yıldızın etkisini taşımaya devam edecek. Alpheratz çıplak gözle bile görülebilen bir yıldız ama daha yakından bakıldığında aslında bir çift yıldız olduğu fark edilebiliyor. Eskiden Pegasus -yani kanatlı at- Takımyıldızında yer aldığı sanıldığı halde, aslında zincirli prenses Andromeda Takımyıldızında yer aldığı anlaşılmış.

Hiçbir şeyin zincire vuramayacağı bir özgürlük

Alpheratz çift etkili bir yıldız. Hem zincirli prensesin hem de kısrağının etkilerini taşıyor. İyimserlik, çok yönlülük, karar verme yetisi, hayat sevgisi, bağımsızlık, özgürlük sevgisi, lüks ve rahata düşkünlük veren bir yıldız. Prenses zincirli olduğu halde kanatlı atının olması şartlar ve sınırlamalar ne kadar çok olursa olsun özgür düşünebilmeyi, hayal gücünün etkisini, başarıya ulaşabilmeyi temsil ediyor ama baskıya, engellemelere tahammülsüzlük ve hiç susmayan huzursuz bir zihin de verebilir. Alpheratz'dan etkilenen kişilerin zihinlerini sakinleştirerek dinlemeyi ve izlemeyi öğrenmeleri zor olabilir.

Zincirli prenses Andromeda ve başındaki kanatlı atı: hiçbir zincirin özgür düşünmesini engelleyemeyeceğini ifade ediyor

Rahatımıza düşkünlük sorun haline gelmesin

Venüs gevşetir, rahatlatır. Tıbbi astrolojide kas tonusunu düşürür, kaslarda gevşekliğe, güçsüzlüğe, damarlarda genişlemeye ve organ tembelliklerine neden olabilir. Aynı etkiyi psikolojik olarak da gösterir. Bu hafta hem Venüs'ün uyumlu açılarına, hem de Güneş ile kavuşum yapan Alpheratz'ın Venüs'e benzer etkilerine şahit olacağız. Tembellik eğilimi bu yıldızın önemli etkilerinden biridir. Bu hafta Venüs-Jüpiter uyumunun zevke düşürücü ve genişletici etkisi ve Venüs-Mars uyumunun Mars'ın atılganlığını, hareketini, eyleme geçmesini sakinleştirici etkisi ekleniyor. Bu etkilerin bizi istemediğimiz yerlere alıp götürmesine izin vermeyelim. Günlük aktivitelerimizi ve egzersizlerimizi ihmal etmeyelim, yeme - içme konusunda ölçülü olmaya çalışalım. Psikolojik sorunlar, sorunlu olaylara karışma ya da karıştırılma, yanlış düşünceler, göz ve kafa yaralanmaları, görme - duyma ve konuşma sorunları, kargaşalar, yangınlar ve fırtınalar yıldızın etkileri arasında. Geçen haftanın son günü dahil önümüzdeki birkaç gün tüm bu etkiler önümüze gelebilir; temkinli olmakta fayda var.

Mars'ın eli kolu bağlanabilir

Hafta sonuna doğru kesinleşecek Mars-Neptün karesi Venüs'ün sakinleştirdiği Mars'ı daha da etkisiz hale getiriyor. Mars doğasını sergilemeye çalışsa da yanlış yönde çalışabilir. Tıbbi astrolojide Mars-Neptün sert açıları kas zayıflıkları ya da erimeleri, enfeksiyonlara direncin düşmesi, enerji düşüklüğü, akyuvarlar gibi bedenin savaş hücrelerinin azalması ya da işlevlerini kaybetmesi ile ilişkilidir. Neptün şaşırtır, dağıtır. Mars'ın odaklı olması gereken enerjisi odaklanamaz. Mars aktivitesini sergilemeye çalıştığında savunma yerine vücut dokularına hasar verebilir ya da alerjiler görülebilir.

Bu hafta kaslarımızı incitmeden aktif tutmaya çalışalım. Neptün zehirler, sinsi enfeksiyonlar ve yan etkilerle ilişkili olduğundan emin olmadığımız gıda takviyelerini bile almaktan çekinelim. Çoğumuzun bildiği ve bazılarımızın enfeksiyonlardan korunmak için kullandığı Ekinezya özlü takviyeler Mars-Neptün karesinin etkisine iyi bir örnek. Ekinezya bağışıklık sistemini güçlendirmek için öneriliyor, ama 8 hafta gibi bir süre kullandığınızda bile savunma sistemimizi çökertebiliyor maalesef. Bitkisel takviyeleri uzun süreli kullanmaktan çekinelim, bir hafta gibi kısa sürelerle kullanılması ve sonra kullanımına ara verilmesi çok daha doğru olur. Buna benzer birçok bitkisel ürün fayda yerine zarar verebilir. Unutmayalım ki ilaçlar zaten çoğunlukla bitki özlerinden elde ediliyor ve çok titiz dozlarla verildiği halde yan etki görülebiliyor.

Bu haftalık da bu kadar oldu sevgili okurlar. Haftaya tekrar buluşana kadar sağlıkla, sağlıcakla kalmanız dileğiyle...



