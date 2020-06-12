Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdalarda yapmış olduğu denetimlerde usulsüzlükleri tespit etti. 69 firmanın 136 üründe taklit ve tağşişte bulunduğu duyuruldu.

Bakanlık taklit ve tağşiş yapanları ifşa etti.

Bazı gıda ürünlerinde at ve eşek eti tespit edildi.

Bakanlığın paylaştığı listeye ulaşmak için tıklayınız.

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