Ekonomi Gıda ürünlerinde at ve eşek eti tespit edildi

Gıda ürünlerinde at ve eşek eti tespit edildi

Ekonomi

Gıda ürünlerinde at ve eşek eti tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı 69 firmaya ait yüzlerce gıda ürününde taklit ve tağşiş yapıldığını açıkladı.

12 Haziran 2020, Cuma 11:00 Son Güncelleme:
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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdalarda yapmış olduğu denetimlerde usulsüzlükleri tespit etti. 69 firmanın 136 üründe taklit ve tağşişte bulunduğu duyuruldu.

Bakanlık taklit ve tağşiş yapanları ifşa etti.

Bazı gıda ürünlerinde at ve eşek eti tespit edildi.

Bakanlığın paylaştığı listeye ulaşmak için tıklayınız.

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