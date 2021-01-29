Gıda zammına kooperatif formülü

Metro Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Sinem Türüng, son günlerde yaşanan fiyat artışlarına karşı çözümün kooperatifleşmeden geçtiğini söyledi. Metro’nun Türkiye’deki 30’uncu yılı nedeniyle bir basın toplantısı düzenleyen Türüng, “Kooperatifler ulusal zincir ve marketlerle aracısız ve daha kolay bir araya gelebiliyor. O yüzden fiyat artışlarına karşı çare kooperatifleşmeden geçiyor. Hollanda önemli bir örnek. Biz de bu nedenle kooperatifleşmeyi destekliyoruz” dedi

800 üreticiyle işbirliği

Türüng ayrıca, 800’ü aşkın üretici, üretici örgütü ve tedarikçiyle işbirliği yaptıklarını anlattı. Türüng, “Tedarikçi ödemelerinin yüzde 98’i yerel tedarikçilere yapılıyor. Yerel tohumla üretilen ürünlere yüzde 100 alım garantisi veriyoruz. Çiftçi Çin sarımsağı ekiyordu. Taşköprü sarımsağı kaybolmaya yüz tutmuştu. Bu ürüne coğrafi işaretle değer kattık. Yılda 1.100 ton alım yapıyoruz” diye konuştu. Türüng, Türkiye’de bugüne kadar 500 milyon Euro yatırım yaptıklarını da söyledi.

Yerel ürün talebi arttı

Sinem Türüng, pandemide yerel ürünlere talebin yüzde 54’ten yüzde 74’e çıktığını söyledi. 2012’de ‘Coğrafi İşaretli Ürünler’ projesini hayata geçirdiklerini belirten Türüng, son 3 yılda 400 milyon liralık coğrafi ürün satışı gerçekleştirdiklerini, 12 bin 500 tonunu da ihraç ederek ekonomiye 10 milyon Euro gelir sağladıklarını ifade etti.