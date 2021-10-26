Ekonomi Gıdada denetim seferberliği

Gıdada denetim seferberliği

Ekonomi

Gıdada denetim seferberliği

Gıdada fırsatçı ve sahtekarlara yönelik denetimler sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, 81 ilde eş zamanlı olarak 28 Ekim’e kadar sürecek ‘Gıda Denetim Seferberliği’ başlattı.

26 Ekim 2021, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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Son dönemdeki fahiş fiyat artışları karşısında Ticaret Bakanlığı, hal ve market denetimlerini sıklaştırmıştı. Şimdi de Tarım ve Orman Bakanlığı gıda güvenliği açısından devreye girdi. Bakanlık 4 günlük ‘Gıda Denetim Seferberliği’ başlattı. 81 ilde eş zamanlı olarak 7 bin 300 gıda denetçisiyle 25-28 Ekim tarihlerinde denetim gerçekleştirileceğini belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, denetimlerin sonuçlarını da şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.



RESTORAN, LOKANTA, KAFE

Dün Ankara’da Orman Genel Müdürlüğü’nde açıklamalarda bulunan Pakdemirli, şunları söyledi: “Denetimler 365 gün sürüyor. Zaman zaman bu şekilde daha da sıklaştırılıyor. Gıda güvenliğinden tek sorumlu bakanlık olarak tüketici sağlığını en üst düzeyde tutma maksadıyla bir gıda denetim seferberliği başlattık. Denetimler hem üretim hem satış hem de restoran, lokanta ve kafe benzeri toplu tüketim noktalarını kapsıyor. Türkiye’de 720 bin kayıtlı gıda işletmesi var. Bunların hepsi bir şekilde kontrol altında.”

HANGİ YAPTIRIMLAR VAR?

2019’da 1 milyon 216 bin denetim yaparken, 2020’de ise 1 milyon 357 bin işyerini incelediklerini belirten Pakdemirli, denetimlerde risk, habersiz gidip bakmak ve şüphe veya ihbar gibi esasları benimsediklerini kaydetti. Pakdemirli, işletmenin cirosuna bağlı olarak 50 bin liradan 2 milyon liraya kadar idari para cezası, adli para cezası, hapis cezası veya meslekten mene kadar varan cezaları devreye koyduklarının altını çizdi.

BU NUMARALARI ARAYIN!

Dört bakan yardımcısının da çeşitli illerde denetimlere eşlik edeceğini belirten Pakdemirli, “Vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmama anlamında çalışmalarımızı sürdüreceğiz. En iyi denetçi tüketicinin kendisidir. Tüketicimiz, şüphe duyduğu, endişe ettiği veya birebir karşılaştığı kötü bir durumla ilgili mutlaka bize ihbarda bulunsun. Tüketicimiz Alo 174 gıda hattımızı arayabilir. WhatsApp hattını devreye aldık. 0501 174 0174 numarasından da bize ulaşıp ihbarda bulunabilirsiniz” dedi.

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