Ekonomi Gıdada fiyat artışına yeni önlem

Gıdada fiyat artışına yeni önlem

Ekonomi

Gıdada fiyat artışına yeni önlem

Tarım ve Orman Bakanlığı’na gıda fiyatlarını düşürebilmek için yeni bir yetki verildi. Bakanlık, 20 tarım ve hayvancılık ürününün ihracatını gerektiğinde belli dönemlerde kısıtlama yoluna gidebilecek.

28 Ocak 2022, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
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Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ, dün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ hükümleri, yürürlük tarihinden itibaren 31 Aralık 2022’ye kadar uygulanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı’na ihracatıyla ilgili dönemsel düzenleme yetkisi verilen 20 ürün ise şöyle: Patates (taze veya soğutulmuş), domates (taze veya soğutulmuş), kuru soğan, kuru sarımsak, hıyar ve kornişon (taze veya soğutulmuş), fasulye, patlıcan, sivri biber, zeytin, adi fasulye, kırmızı mercimek, portakal, mandarin, limon, karpuz, elma, zeytinyağı, kümes hayvanlarının eti ve yenilen sakatatı, tavuk yumurtası ve tereyağı.

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