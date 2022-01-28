Gıdada fiyat artışına yeni önlem

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ, dün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ hükümleri, yürürlük tarihinden itibaren 31 Aralık 2022’ye kadar uygulanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı’na ihracatıyla ilgili dönemsel düzenleme yetkisi verilen 20 ürün ise şöyle: Patates (taze veya soğutulmuş), domates (taze veya soğutulmuş), kuru soğan, kuru sarımsak, hıyar ve kornişon (taze veya soğutulmuş), fasulye, patlıcan, sivri biber, zeytin, adi fasulye, kırmızı mercimek, portakal, mandarin, limon, karpuz, elma, zeytinyağı, kümes hayvanlarının eti ve yenilen sakatatı, tavuk yumurtası ve tereyağı.