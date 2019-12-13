Gıdada taklite hapis cezası

Bu denetimler sonucu gıdada taklit ve tağşiş yapan firmaları kamuoyuna ifşa ediyor ve para cezası veriyor. Ancak mevcut düzenlemeye göre taklit ve tağşiş yapanlara yönelik idari para cezası, söz konusu ürünün piyasadan toplatılması ve bu ürünlerin kamuoyuna ifşa edilmesi gibi yaptırımlara rağmen, firmalar isim değiştirerek sahtecilik faaliyetlerine devam ediyor.

2 yıl tekrarı halinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Türkiye Tarım Orman Şurası sonuç bildirgesinde ise gıdada taklit ve tağşiş cezalarının caydırıcı seviyeye yükseltileceğinin belirtilmesinin ardından, gözler bu alanda yapılacak düzenlemeye çevrildi. Buna göre; yapılacak yasal değişiklikle taklit ve tağşişin 2 yıl içinde tekrarlanması durumunda işletmeciye faaliyetten men ve hapis cezasına kadar sert cezalar verilmesi planlanıyor.

1 milyon denetim

Taslak halindeki düzenlemeye, kamuoyundan gelen görüşler doğrultusunda son şekli verilmesi bekleniyor. Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, 2018’de 1.1 milyon, bu yıl ekim ayı itibarıyla da 985 bin 188 adet gıda denetimi yapıldı. Bakanlık, 2012-2018 yıllarında ise toplam 769 firmanın bin 605 farklı ürününü kamuoyuna açıkladı. 1376 ürün taklit ve tağşiş kapsamında, 229 parti ürün ise içinde ilaç etken maddesi ya da boyar madde bulunması nedeniyle kamuoyuna ifşa edildi.