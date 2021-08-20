İşkur tek tek duyurdu! İşte gıdadan turizme her sektörden ilan...

İşkur’un güncel listelerine bakıldığında ülke genelinde 125 bini aşkın personel alındığı görülüyor. Bunun 27 binden fazlası beden işçisi (vasıfsız). Yani mezuniyet veya tecrübe gerektirmiyor. Gıdadan turizme, tekstilden inşaata birçok alanda işçi arayışı devam ediyor.

NASIL BAŞVURULUR?

Bu işlerden birinde çalışmak için başvuru şart. İşsiz olanlar, iskur.gov.tr adresinden siteye kaydolup, TC kimlik numarasıyla başvuru yapabiliyor.

Kişi, özgeçmişindeki kişisel bilgilerle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor. İsteyen İşkur il müdürlüklerinden de sisteme üye olup, kendine uygun işe müraacat edebiliyor. Yurtiçi ve yurtdışı iş ilanlarını arayabiliyor, işverenlerle doğrudan temasa geçebiliyor.

ÇOCUKLU KADINA 400 TL DESTEK

İşkur, herhangi bir vasfı olmayan kişileri meslek sahibi yapabilmek için ücretsiz ‘mesleki eğitim kursları’ düzenliyor.

Mesleki eğitim kursları; haftada 6 günü geçmemek üzere en az 30, en fazla 40 saat düzenleniyor. Derslere katılanlara günlük en az 35 lira ile 70 lira gider ödemesi yapılıyor. Çocuğu olan kadınlara günlük 110 TL ile 400 liraya kadar bakım desteği ödemesi veriliyor. Programa katılabilmek için İşkur’a kayıtlı olmak gerekiyor.