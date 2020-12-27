Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Polisimiz burada görevini yapıyor. Ancak bu olayın içeriğine göre davranmamız lazım geldiğini kabul ediyoruz. Ali Çiftçi’yi tekrar bulduk. Gerekli desteği ve barınmasını sağladık, helalleştik... Memleketine intikal ettireceğiz. Polis arkadaşımız da üzgün. Düzeltir, özür dileriz.





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Haberin yayınlanmasının ardından polis ve zabıta ekipleri Ali Çiftçi’yi bulmak için harekete geçti. Ekipler, Çiftçi’yi, Muratpaşa Mahallesi'ndeki ara sokakta yere serdiği kartonun üzerinde uyurken buldu.

Çiftçi ile ekiplerin o anları ise sosyal medya hesabı ‘Antalya Hakkında’ isimli sayfada yayınlandı. Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince bulunduğu yerden alınan Çiftçi, sosyal hizmetler barınma evine yerleştirildi.

Olay

Corona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Antalya'da cadde ve sokaklar boş kaldı. Polis ekipleri sokaktaki turistlere dahil pasaport sorarken, yasağı ihlal eden bir kişiye ise 3 bin 150 TL cezai işlem uygulamıştı.

Polis ekipleri herhangi bir izin belgesi olmadan sokakta olan kişilere de denetim yaptı. Turistlere dahi pasaport sorgulaması yapan ekipler, varyantta yürüyen Ali Çiftçi (32) isimli kişiye de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL cezai işlem uygulamıştı Polisin "Yasak olduğunu bilmiyor musun, neden sokaktasın? "sorusuna Çiçek, “Biliyorum ama gidecek yerim yok” diye cevap vermişti.







