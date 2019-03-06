Gidemedikleri yoldan böyle dönmeye çalıştılar

İstanbul Küçükçekmece yan yolda yoğunluğun olduğunu gören bazı sürücüler yasak olmasına rağmen geri dönüş yaptı

06 Mart 2019, Çarşamba 22:12
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Gidemedikleri yoldan böyle dönmeye çalıştılar

Küçükçekmece’den Beylikdüzü istikametine doğru akşam saatlerinde oluşan trafik yan yolda sıkışmaya neden oldu. Yan yola giren bazı sürücüler ise yoğunluğu yola girdikten sonra fark edince yaptıkları akıllara durgunluk verdi. 

DİĞER SÜRÜCÜLERDEN TEPKİ

Sürücüler, girdikleri yoldan çıkmak için başka sürücüleri düşünmeden geri vites yaparak yoldan döndü. Bu durum karşısında diğer sürücüler ise tepki gösterdi. 

"BU OLAY HER AKŞAM YAŞANIYOR"

Sosyal medyada paylaşılan bu görüntülere diğer sürücüler, "Bu olay her akşam yaşanıyor, buna acil çözüm bulunması gerekiyor" yorumlarını yaptı.

Diğer sürücüler, tehlikeli yolculuk yapan sürücülerin engellenmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını istedi.

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