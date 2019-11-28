Son yıllarda yıldızı parlayan, en son Victoria Secret melekleri arasında yer alan dünyaca ünlü manken Gigi Hadid'in kökleri Orta Doğu ve Filistin'e kadar uzanıyor.

Gigi Hadid'in babası Müslüman, annesi ise Hristiyan.

Hadid kardeşlerin bir diğeri olan Bella Hadid de her fırsatta Müslüman olduğunu dile getiriyor. Tarzı ile fark yaratan 22 yaşındaki Bella Hadid, bir dergiye verdiği röportajda Müslüman olmaktan gurur duyduğunu dile getirmişti.

Gigi Hadid'in babası Mohamed Anwar Hadid, 'Arka Sokaklar' dizisinin Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'a benzerliği ile dikkat çekiyor.

Paylaşılan yorumlardan bazıları:

-Arka Sokaklar'ı bırakıp Gigi Hadid'e babalık yapan koca yürekli Hüsnü Çoban.

-Suat öldükten sonra Hüsnü Çoban.

-Susun bi' adam gizli operasyonda belli edeceksiniz.

-Hüsnü Çoban'a, Hüsnü Çoban'dan daha çok benziyor

-Hüsnü Çorban Gigi Hadid’in babası çıktı iyi mi.







