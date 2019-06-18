Gigi Datome kimdir? Kaç yaşında?

Dün akşam Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko'nun Anadolu Efes'le oynadığı play-off final serisi beşinci maçında Gigi Datome talihsizlik yaşayıp hafıza kaybı yaşadı. Datome'nin hastaneye götürülmesinde birtakım olaylar yaşanırken bu olay gündem oldu. Bu vesileyle de "Gigi Datome kimdir?" sorusu yöneltilmeye başlandı.

GİGİ DATOME KİMDİR?

Luigi 'Gigi' Datome, 27 Kasım 1987 tarihinde İtalya'nın Montebelluna kentinde dünyaya gelmiştir. 2.03 boya sahip olan Datome, profesyonel kariyerine 2003 senesinde Montepaschi Siena’da başladı. Alt yaş gruplarında çok önemli bir yetenek olarak anılan ve özellikle altyapı milli takım turnuvalarında adından sıkça söz ettiren Datome, Siena’da dört sezon geçirdikten sonra 2007 yılının Şubat ayında bir başka İtalyan takımı Scafati Basket’e geçti ve 2007-2008 sezonunu da burada bitirdi.

2008 yazı, Datome’nin kariyerindeki en büyük çıkışı yapmasını sağlayacak dönem oldu. İtalya’nın en güçlü ekiplerinden olan Virtus Roma’nın yolunu tutan Datome, 2008-2009 sezonunda gösterdiği performansla İtalya'nın 22 yaş altında en değerli oyuncusu seçildi.

Datome, Roma formasıyla 2008 yılında Euroleague’de de önemli süre ve sorumluluk almaya başladı. İtalyan yıldız, 2008-2009 sezonunu maç başına 5.8 sayı ve 3.7 ribaund ile geçti. Datome bu sezonda Euroleague sahnesinde en iyi maçını Tiago Splitter, Mirza Teletovic ve Pete Mickeal gibi önemli oyuncuların forma giydiği Tau Ceramica’ya karşı oynadı ve 13 sayı, 7 ribaund, 3 top çalma istatistikleriyle maçı tamamladı.

2009-2010 Euroleague sezonunda iki maçta forma giyebilen Datome, maç başına 6.0 sayı ve 2.0 ribaund istatistikleri tutturdu. Datome, aynı sezonda İtalya’da 19 maça çıktı ve 4.5 sayı, 3.1 ribaund ortalamaları yakaladı.

2010-2011 sezonu, Datome’nin isminin Avrupa basketbolunda daha yüksek sesle anılmaya başlandığı dönemdi. İtalya Ligi’nde 26 maçta ortalama 25 dakika parkede kalan Datome, maç başına 10.6 sayı buldu ve 4.4 ribaund topladı. Datome’nin oyunundaki en ilgi çekici istatistik ise %42.7’lik üç sayı yüzdesiydi. Luigi, aynı yıl Euroleague’de de 13 maça çıktı ve 9.1 sayı, 4.3 ribaund, 1.1 top çalma ortalamaları yakaladı. Datome’nin 14 sayı ve 10 ribaund ile oynadığı Maccabi maçının yanı sıra 15 sayı, 4 ribaund, 3 asist ve 3 top çalmalık Barcelona maçı performansları akıllarda kaldı.

2011-2012 sezonunda Datome, yalnızca İtalya Ligi’nde mücadele eden Roma’da 25 lig maçına çıktı ve ortalama 27 dakika parkede kaldı. Maç başına 14.1 sayı bulan Datome, 5.0 de ribaund ortalaması tutturdu. İtalyan yıldızın %43,2’lik üç sayı isabet oranı, onu İtalya Ligi’nin en iyi isimlerinden biri yapıyordu.

2012-2013 sezonu, Datome’nin kariyerinin en parlak dönemiydi. İtalya’da 48 maça çıkan ve ortalama 33 dakika süre alan Datome 16,4 sayı bulurken, 5.6 ribaund ve 1.7 asist istatistikleri yakaladı. Roma ile birbirinden başarılı sezonlar geçiren Datome, 2012-13 sezonunu İtalya Ligi MVP’si olarak tamamladı. Datome, 2013 yazında NBA takımlarından Detroit Pistons ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

İtalya Milli Takımı ile 2007 ve 2011 Avrupa Şampiyonaları tecrübesi de yaşayan Datome, Roma ile harika bir sezon geçirdikten sonra 2013 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda milli takım kariyerinde de zirve yaptı. İtalya Milli Takımı ile bu turnuvada 11 maça çıkan Datome 13.8 sayı, 4.9 ribaund, 1.4 asist ortalamalarıyla mücadele etti. İtalyan oyuncu, yakaladığı %42,9 üç sayı isabet oranıyla bu alanda şampiyonanın en başarılı isimlerden biri olurken Alessandro Gentile ve Marco Belinelli ile birlikte ülkesinin skor anlamında yükünü çekti.

Avrupa Şampiyonası’nın ardından ilk NBA tecrübesi için Birleşik Devletler’in yolunu tutan Datome, Detroit ile ilk sezonunda 34 maça çıktı ve 2.4 sayı, 1.4 ribaund ortalamaları yakaladı. 2014-2015 sezonuna da Detroit ile başlayan Datome, Gelişim Ligi’nde geçirdiği dönemin ardından Şubat ayında takas ile Boston Celtics’e geçti. Detroit ve Boston formalarıyla çıktığı toplamda 21 normal sezon müsabakasında 5.0 sayı, 1.4 ribaund istatistikleri yakalayan Datome, ortalama 10 dakika parkede kaldı. Datome, son olarak Boston Celtics formasıla 3 Playoff maçında forma giydi ve iki sezonluk NBA kariyerinde 58 maça çıkmış oldu.

İtalya Milli Takımı’nın önemli oyuncularından biri olan Datome’nin alt yaş gruplarındaki kariyeri de başarılarla dolu. Datome, 2003 yılında Madrid’de düzenlenen U16 Avrupa Şampiyonası’nda 21.1 sayı, 11.7 ribaund istatistik ortalamalarıyla mücadele etti ve MVP oldu. 2004 yılında U-18 Avrupa Şampiyonası’nda İtalya kadrosunda bulunan Datome 9.6 sayı, 3.5 ribaund ortalamalarıyla oynadı. Datome, 2005 yılında Sırbistan’da düzenlenen ve İtalya’nın bronz madalya kazandığı turnuvada da yer aldı. İtalyan oyuncu, bu şampiyonayı 18.6 sayı, 8.0 ribaund ortalamalarıyla bitirerek bu büyük başarıda önemli pay sahibi oldu. Datome, İtalya formasıyla 2006’da İzmir’de düzenlenen U20 Avrupa Şampiyonası’nda 12.4 sayı ve 6.0 ribaund, 2007’de Slovenya’da düzenlenen U20 Avrupa Şampiyonası’nda ise 14.6 sayı ve 6.1 ribaund istatistikleri yakaladı.

Datome, her iki forvet pozisyonunda da oynayabilmesi ve özellikle şut tehdidi ile ön plana çıkıyor. Datome’nin şutör özelliği, takımına yalnızca skor katkısı olarak değil, kısa oyunculara oyun alanı yaratabilme olarak da olumlu yansıyor. Datome, forvetten getirebildiği skor katkısı ve alan yaratabilme özellikleriyle Avrupa basketbolu için oldukça değerli bir oyuncu. Son derece mücadeleci ve hırslı bir yapısı olan Datome, ribaundlarda da etkili bir isim. Luigi Datome parkeyi çok iyi koşabilen, çabukluğu ve atletizmiyle de geçiş hücumları için de önemli bir silah.