Magazin Gigi Hadid ilk kez bebeğiyle görüntülendi

Gigi Hadid ilk kez bebeğiyle görüntülendi

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Gigi Hadid ilk kez bebeğiyle görüntülendi

Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, iki ay önce Zayn Malik ile birlikteliğinden bir bebek sahibi oldu. Ünlü model, kızı ve kardeşiyle birlikte çıktığı gezintide objektiflere takıldı.

16 Aralık 2020, Çarşamba 11:36 Son Güncelleme:
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Zayn Malik ile ilişkisinden bir kız bebek sahibi olan 25 yaşındaki model Gigi Hadid, önceki gün New York sokaklarında görüntülendi. Minik kızıyla ilk kez büyük şehirde gezintiye çıkan Gigi Hadid'e kız kardeşi Bella da eşlik etti. İki kardeşin de özellikle kıyafetleri ilgi çekti.Sokakta hızlı adımlarla yürüyen kardeşler, henüz adını açıklamadıkları minik bebeğin yüzünü yine herkesten gizledi.

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Gigi Hadid, gezintinin bir bölümünde saçlarını açık bırakırken bir bölümünde de topladı. Üzerindeki geniş omuzlu, bedenine büyük gelen palto ise meraklı bakışları üzerinde topladı.

Gigi Hadid'in bu görüntüsü, sosyal medyada da ilginç yorumlara neden oldu. Bazıları saçlarının bir tuhaf göründüğünü belirterek, modelin peruk taktığını ileri sürdü ve bunun nedenini merak etti.

Bazı kişiler de "Bu üzerindeki giysilerle dikkat çekmeye çalışıyor" yorumunda bulundu. Hatta o bebek arabasını süren kişinin gerçekte Gigi Hadid olmadığını ileri sürenler bile oldu.

'Çiftlikten böyle gelmişler'

Hadid'in minik kızını gezdirdiği bebek arabasının tekerleklerindeki çamur da gözlerden kaçmadı. Bazı kişiler bunu "Çiftlikten böyle gelmişler" diye yorumladı.

Gigi Hadid ile Zayn Malik, inişli çıkışlı bir ilişki sürdürüyordu. Ayrılıp barışan ikili, corona virüs pandemisinin ilk döneminde bir bebek beklediklerini açıkladı. Sonra da sosyal medyadan kız bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu. Fakat bebeğin ne adını açıkladılar ne de yüzünü kamouyuna gösterdiler.

Gigi Hadid, uzun süre annesi Yolanda'nın çiftliğinde kaldı. Görünüşe göre bir süreliğine de olsa New York'a döndü.


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