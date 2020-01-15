Gigi Hadid jüri üyesi olacak

Weinstein’in müebbet hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu davada jüri üyesi adayı olarak seçilen 120 kişiden biri olan Gigi Hadid, “Gerçekler hakkında açık fikirliyim” dedi. Hadid’in jüri üyesi olabilmek için başvuru yaptığı ve bu konuda mülakata girdiği öğrenildi. Hadid’in suçlu psikolojisi üzerine eğitiminin olduğu biliniyor.

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