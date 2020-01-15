Gigi Hadid jüri üyesi olacak
ABD’li ünlü model Gigi Hadid, 80’den fazla kadına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein davasında potansiyel jüri üyesi oldu.
Weinstein’in müebbet hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu davada jüri üyesi adayı olarak seçilen 120 kişiden biri olan Gigi Hadid, “Gerçekler hakkında açık fikirliyim” dedi. Hadid’in jüri üyesi olabilmek için başvuru yaptığı ve bu konuda mülakata girdiği öğrenildi. Hadid’in suçlu psikolojisi üzerine eğitiminin olduğu biliniyor.
Bu haberi de okudularGigi Hadid ve Zayn Malik ayrı kalamıyor