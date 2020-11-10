Geçtiğimiz aylarda anne olan Amerikalı model ve oyuncu Gigi Hadid, kızı ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Bebeğinin yüzünü göstermemeyi tercih eden Hadid'in gönderisine takipçilerinden beğeni yağdı. Yıllardır bir dargın bir barışık aşk yaşayan çift, yaklaşık iki ay önce ilk bebeklerini kucaklarına aldı.

İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Hadid, kızı ile pozunu sosyal medya hesabından yayınladı. Bebeğinin yüzünü göstermemeyi tercih eden Gigi Hadid'in gönderisine takipçilerinden beğeni yağdı.

'Çoktan dünyamızı değiştirdi'

Model, geçtiğimiz aylarda Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Kızımız aramıza katıldı ve çoktan dünyamızı değiştirdi" demişti.

'Bu küçücük insana duyduğum sevgi, tecrübelerimin ötesinde'

Sevgilisi gibi heyecanını sosyal medya hesabından paylaşan Zayn Malik ise "Duygularımı kelimelerle anlatmak imkansız. Bu küçücük insana duyduğum sevgi, tecrübelerimin ötesinde. Hayatımda olduğu için çok mutluyum ve benim bebeğim olduğunu söylemekten gurur duyuyorum" şeklinde konuşmuştu.

İlk kez annelik duygusunu yaşayacak olan model, bu süreçte hamilelik günlüğü tuttuğunu da dile getirmişti.

25 yaşındaki Hadid, hamileliğiyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı; "Gebeliğim dünyadaki en önemli şey değil. Paylaşmam gerektiğini düşünmüyorum. Korona virüs salgını nedeniyle insanlar ölüyor. Ayrıca ırkçılık meselesi var. Sosyal medya bunlar için kullanılmalı."







