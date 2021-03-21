Mohamed Hadid'in iş temasları ve bir mekan açılışı için İstanbul'a gelmesinin ardından Gigi ve Bella Hadid kardeşler de Türkiye'ye geliyor.

Baba Hadid temmuz veya ağustos gibi kızları Gigi ve Bella ile tekrardan Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

KAPADOKYA ZİYARETİ

Bella Hadid son olarak 2019 mart ayında Türkiye gelmişti. Kapadokya'da Mert Alaş ile çekim yapan Hadid, "Bugün şanslı yerdeyiz. Seni seviyorum Türkiye. Harika insanlarla böyle yerleri deneyimlemekten dolayı minnettarım" demişti.



