Gigi ve Bella Hadid kardeşlerin annesi Yolanda Hadid ilk kez Amerikan vatandaşı olarak oy verdi. Bella Hadid, Amerikan vatandaşı olan Hollanda kökenli annesinin ABD seçimlerinde ilk oy kullanışını Instagram hesabında paylaştı.

24 yaşındaki model, annesiyle birlikte yaptığı paylaşıma, “Bugün annemi ilk kez oy vermeye götürdüm. Yeni Amerikan vatandaşı oldu ve bu yıl oy kullanmaya karar verdi. Onunla gurur duyuyorum. En güzel bluzlarımızı giydik” mesajını yazdı.

56 yaşındaki Yolanda Hadid, Hollanda’da doğdu. Yıllarca Avrupa’da modellik yaptıktan sonra 1994’te ABD’ye taşındı. Orada, şimdi boşandığı Filistinli eşi Mohamed Hadid ile tanışarak evlendi. Bu evlilikten Gigi, Bella ve Anwar adlı üç çocuğu oldu. Gigi ve Bella Hadid, şimdi dünyaca ünlü süper modeller.







