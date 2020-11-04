Magazin Gigi ve Bella Hadid'in annesi Yolanda Hadid ilk kez oy kullandı

Gigi ve Bella Hadid'in annesi Yolanda Hadid ilk kez oy kullandı

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Gigi ve Bella Hadid'in annesi Yolanda Hadid ilk kez oy kullandı

Süper model kardeşler Gigi ve Bella Hadid'in Hollanda kökenli anneleri Yolanda Hadid, Amerikan vatandaşı olduktan sonra ilk kez oy kullandı. Bella Hadid, birlikte oy kullanmaya gittiği annesi için "Onunla gurur duyuyorum" dedi.

04 Kasım 2020, Çarşamba 14:03 Son Güncelleme:
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Gigi ve Bella Hadid kardeşlerin annesi Yolanda Hadid ilk kez Amerikan vatandaşı olarak oy verdi. Bella Hadid, Amerikan vatandaşı olan Hollanda kökenli annesinin ABD seçimlerinde ilk oy kullanışını Instagram hesabında paylaştı.

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24 yaşındaki model, annesiyle birlikte yaptığı paylaşıma, “Bugün annemi ilk kez oy vermeye götürdüm. Yeni Amerikan vatandaşı oldu ve bu yıl oy kullanmaya karar verdi. Onunla gurur duyuyorum. En güzel bluzlarımızı giydik” mesajını yazdı.  

56 yaşındaki Yolanda Hadid, Hollanda’da doğdu. Yıllarca Avrupa’da modellik yaptıktan sonra 1994’te ABD’ye taşındı. Orada, şimdi boşandığı Filistinli eşi Mohamed Hadid ile tanışarak evlendi. Bu evlilikten Gigi, Bella ve Anwar adlı üç çocuğu oldu. Gigi ve Bella Hadid, şimdi dünyaca ünlü süper modeller.


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