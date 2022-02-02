Batı Afrika ülkesi Gine Bissau’nun başkenti Bissau’da Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo’nun başkanlık ettiği kabine toplantısı sırasında Cumhurbaşkanlığı Sarayı etrafında silah seslerinin yükseldiği olayın darbe girişimi olduğu açıklandı.

Gine Bissau Hükümet Sözcüsü Pamela Ferreira, bazı askerlerin Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo'yu devirmeye çalıştığını ve bunun başarısız bir darbe girişimi olduğunu ifade etti. Darbe girişiminden saatler sonra Twitter hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Embalo da, “Ben iyiyim, durum hükümetin kontrolü altında. Gine Bissau halkına ve benim için endişelenen tüm insanlara teşekkür ediyorum. Yaşasın Cumhuriyet” ifadelerini kullandı.

Ne oldu?

Gine Bissau'nun başkenti Bissau'da Cumhurbaşkanı Embalo'nun Kabine Toplantısına başkanlık ettiği sırada Cumhurbaşkanlığı Sarayı etrafında silah sesleri duyulmuştu. Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada, "ECOWAS, Gine-Bissau’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı etrafında silah seslerinin duyulduğu olayı büyük bir endişeyle takip ediyor" ifadeleri kullanılmıştı. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in sözcülerinden Farhan Haq ise açıklamasında, "Genel Sekreter Guterres, Bissau’daki şiddetli çatışma haberlerinden derin endişe duyuyor. Guterres, çatışmanın bir an önce sona ermesini ve ülkenin demokratik kurumlarına tam saygı gösterilmesini istiyor" demişti.

BİSSAU (İHA)



