Gingerbread cookie nasıl yapılır? Gingerbread cookie tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
Yılbaşının simgesi haline gelen gingerbread cookie tarifi, hem sağlıklı hem de lezzetli bir tarif. Peki, gingerbread cookie nasıl yapılır? Zencefilli çörek anlamına gelen gingerbread tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gereli malzemeler ve püf noktası...
26 Aralık 2021, Pazar 16:37 Son Güncelleme:
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Ana malzemeleri tarçın ve zencefil olan gingerbread cookie tarifi içinde karanfil ve pudra şekeri de bulunmakta. Peki, gingerbread cookie nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız ve yaparken zevk alacağınız gingerbread cookie tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gereli malzemeler ve püf noktası...
GİNGERBREAD COOKİE TARİFİ
Gingerbread cookie malzemeler
- 85 gram tereyağı
- 150 gram toz şeker (veya 150 gram Hindistan cevizi şekeri)
- 250 gram un
- 70 gram süt
- 4 gram karbonat
- 4 gram tarçın
- 3 gram toz karanfil
- 3 gram toz zencefil
Üzeri için royal icing
- 2 adet yumurta beyazı
- 250 gram pudra şekeri
- Tüm malzemeyi bir kaba alarak karıştırın ve yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Dinlenmesi için hamuru 1 saat buzdolabında bekletin.
- Buzdolabından alınca, 2 yağlı kağıt arasında, 1 cm’den ince olacak şekilde açın ve arzu ettiğiniz kalıplarla keserek, yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin.
- Önceden ısıtılmış 170 derecedeki fırında 10-12 dakika pişirin.
- Yumurta beyazı ile pudra şekerini bir kaba alarak bir mikser aracılığıyla yüksek ayarda çırpın ve sıkma torbasına alın.
- Kurabiyeleri royal icing ile istediğiniz şekilde süsleyin ve servis tabağına alın.