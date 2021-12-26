Ana malzemeleri tarçın ve zencefil olan gingerbread cookie tarifi içinde karanfil ve pudra şekeri de bulunmakta. Peki, gingerbread cookie nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız ve yaparken zevk alacağınız gingerbread cookie tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gereli malzemeler ve püf noktası...

GİNGERBREAD COOKİE TARİFİ

Gingerbread cookie malzemeler

85 gram tereyağı

150 gram toz şeker (veya 150 gram Hindistan cevizi şekeri)

250 gram un

70 gram süt

4 gram karbonat

4 gram tarçın

3 gram toz karanfil

3 gram toz zencefil

Üzeri için royal icing

2 adet yumurta beyazı

250 gram pudra şekeri

GİNGERBREAD COOKİE YAPILIŞI

Tüm malzemeyi bir kaba alarak karıştırın ve yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Dinlenmesi için hamuru 1 saat buzdolabında bekletin.

Buzdolabından alınca, 2 yağlı kağıt arasında, 1 cm’den ince olacak şekilde açın ve arzu ettiğiniz kalıplarla keserek, yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 170 derecedeki fırında 10-12 dakika pişirin.

Yumurta beyazı ile pudra şekerini bir kaba alarak bir mikser aracılığıyla yüksek ayarda çırpın ve sıkma torbasına alın.

Kurabiyeleri royal icing ile istediğiniz şekilde süsleyin ve servis tabağına alın.



