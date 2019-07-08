Girdiği 34 evden sadece kıyafet çaldı
Kırıkkale’de girdiği 34 evden sadece “kıyafet” çalan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın hırsızlık için evin penceresinden girdiği anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı
Kırıkkale’de çeşitli hırsızlık suçlarından 7 yıl cezaevinde yatıp, 8 ay öncede serbest bırakılan T.E. (59) apartman dairelerinin ve balkon kapılarından girdiği 34 evden sadece kıyafet çaldı.
Hırsızlık ihbarlarını değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı ekipler, güvenlik kameralarınca tespit edilen T.E’yi gözaltına aldı.
Hırsızlık için evin penceresinden girdiği anlar ise güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Hırsızlık Büro Amirliği'ne getirilen T.E. (59) buradaki yapılan tahkikatın ardından Kırıkkale Adliyesi'ne sevk edildi.
T.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İHA