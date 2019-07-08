Girdiği 34 evden sadece kıyafet çaldı Kırıkkale’de girdiği 34 evden sadece “kıyafet” çalan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın hırsızlık için evin penceresinden girdiği anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı