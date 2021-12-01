Türkiye Girdikleri binayı böyle yaktılar! İki çocuk kameralara takıldı

Girdikleri binayı böyle yaktılar! İki çocuk kameralara takıldı

Türkiye

Girdikleri binayı böyle yaktılar! İki çocuk kameralara takıldı

İstanbul Esenyurt'ta iki çocuk, girdikleri binanın bodrum katında eşyaları ateşe vererek yangın çıkardıktan sonra kaçtı. Aynı ikilinin 3 farklı adreste daha yangın çıkardığı belirlendi.

01 Aralık 2021, Çarşamba 09:57 Son Güncelleme:
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Esenyurt ilçesine bağlı Sultaniye Mahallesi'nde meydana gelen olayda iki çocuk rastgele girdikleri binaların bodrum katında bulunan eşyaları ateşe verip kaçtı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ilk çalışmalarının ardından “kundaklama” şüphesi olduğunu söyleyerek polis ve apartman sakinlerine bilgi verdi. Kamera görüntülerini inceleyen apartman sakinleri ise iki çocuğun apartmana girip yaklaşık 2 dakika içinde koşarak çıktıklarını fark etti.

Polis ekipleri ise aynı mahallede 3 farklı noktada daha bu tarz ihbar olduğunu belirleyerek olayla ilgili çalışma başlattı.

"4 FARKLI ADRESTE AYNI OLAYI GERÇEKLEŞTİRMİŞLER"

Apartman sakinlerinden Teyfik Yolal, "Eşim yanıyoruz diyerek beni aradı. Onlara 'hemen doğalgazı kapatın' dedim. O arada komşular yardıma koşarak apartman sakinlerini kurtarmaya geldiler. 13-14 yaşlarında iki çocuğun yaptığını kameradan tespit ettik. Zaten bize gelen itfaiye ekipleri hemen sonrasında diğer 3 adrese giderek oralarda çıkan yangınlara da müdahale etmiş. Aynı kişilerin 3 farklı adreste de aynı eylemi yaptıklarını polis ekiplerinden öğrendik” diye konuştu.

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