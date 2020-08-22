Türkiye Giresun-Dereli-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı

Giresun-Dereli-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı

Türkiye

Giresun-Dereli-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı

Giresun’da Aksu Deresi’nin bazı noktalarda taşması sonucu Giresun-Dereli-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı.

22 Ağustos 2020, Cumartesi 23:26 Son Güncelleme:
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Giresun'da sağanak nedeniyle debisi yükselen Aksu Deresi, merkeze bağlı Duroğlu beldesi civarında ve bazı bölgelerde taştı. Taşkın nedeniyle, Giresun-Dereli-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı. Merkeze bağlı Ülper köyü yakınlarında kontrol noktası oluşturan polis ekipleri, araçların geçişine izin vermiyor.

AA


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