Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Giresun Merkez Aksu Mahallesi’nde ‘sosyal konut’ uygulaması kapsamında 300 TOKİ dairesinin sahipleri kura ile belirlendi. Peki, Peki, Giresun TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar…

4 bin 453 kişinin başvurduğu kurada 210 adet 2+1 daire 90 adet ise 3+1 daire olmak üzere toplamda 300 daire hak sahiplerini buldu.

19 Eylül Kapalı Spor Salonunda noter huzurunda çekilen kura ile belli olan hak sahipleri isimleri okunduğu sırada büyük mutluluk yaşadı. Duygusal anlarında yaşandığı kurada ismi çıkmayanlar ise kuranın artık dijital ortamda yapılması gerektiğini ifade ederek tepki gösterdi.

Eşinin vefatının ardından tek başına yaşadığını belirten Güllü Turhan, "3 aydır bekliyorduk ilk evim olacak eşimde yok, kimsem yok Allah nasip etti. Allah devletimizden razı olsun" dedi.

İsmi okunan Ali Aydın, inşallah çıkmayanlara da çıkar temennisinde bulunarak "Cenabı Allah herkese nasip eylesin, 2+1 oldu daha güzel ben istiyorum ki herkesin olsun. Çıkmayanlara ise Allah kolaylık versin. İnşallah ileride yeniden çıkar" ifadelerini kulandı.

2+1 TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

3+1 TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Kurada ismi çıkan Kaya Akkaya eşi ile birlikte sevinç yaşarken eşi gözyaşlarını tutamadı. Akkaya, "Tarifi imkansız bir mutluluk. Allah yüzümüze güldü. Özel sektörde çalışıyoruz. Allah çıkmayanlara da nasip etsin" dedi. Emekli olan İbrahim Tüyüboz ise "Çok heyecanlıyım. Çok dua ettim Allah´a, dualarım kabul oldu. İlk evim, inşallah huzurla otururum" diye konuştu.

Kura çekimi şehit ailesi, engelli, emekli ve diğer kategorilerde belirlenen kontenjanlar üzerinden yapıldı.

DHA-İHA