Türkiye Giresun’da aç kalan domuz sürüsü ilçe merkezine indi

Giresun’da aç kalan domuz sürüsü ilçe merkezine indi

Türkiye

Giresun’da aç kalan domuz sürüsü ilçe merkezine indi

Giresun’da aç kalan domuz sürüsü yiyecek aramak için ilçe merkezine indi. Bir vatandaş ise evinin balkonundan cep telefonuyla o anları kaydetti.

13 Aralık 2021, Pazartesi 02:21 Son Güncelleme:
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Piraziz ilçesinin Yenimahalle mevkiinde görülen domuz sürüsü yiyecek ararken bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Aç kalan ve yiyecek bulmakta zorluk çeken domuz sürüsü çöp konteynerlerinden yiyecek bulmak için ilçe merkezine kadar indi. Sürü halinde yolda ilerleyen domuzları gören bir vatandaş da o anları görüntüledi.

GİRESUN (İHA)

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