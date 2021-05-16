Türkiye Giresun'da baltalı dehşet: 2 ölü, 2'si polis 3 yaralı

Giresun'da baltalı dehşet: 2 ölü, 2'si polis 3 yaralı

Türkiye

Giresun'da baltalı dehşet: 2 ölü, 2'si polis 3 yaralı

Giresun’un Bulancak ilçesinde Turgut Alkan (36), annesi Şükriye Alkan’ı boğazını baltayla keserek öldürdü, kardeşi ve 2 polisi de yaraladı. Polisin vurduğu Turgut Alkan da hayatını kaybetti.

16 Mayıs 2021, Pazar 18:04 Son Güncelleme:
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Olay, saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Güzelyalı Mahallesi’nde meydana geldi. Şizofreni hastası olduğu ileri sürülen Turgut Alkan, henüz bilinemeyen bir nedenden dolayı annesi Şükriye Alkan’ı baltayla boğazını keserek öldürdü. Saldırgan ardından kardeşi Hasan Alkan’ı da baltayla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polislere de saldıran Turgut Alkan, 2 polis memurunu yaraladı. Polislerin ikna çabalarına rağmen sakinleşmeyen Turgut Alkan, yaralı polis memurlarından birinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti. Yaralılar Bulancak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 

Mustafa KIRLAK-Hakan KABAHASANOĞLU/ DHA

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