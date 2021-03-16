Giresun’da bir köy karantinaya alındı
Giresun’un Bulancak ilçesine bağlı Tandır köyünde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
16 Mart 2021, Salı 22:24 Son Güncelleme:
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Bulancak Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Ali İkram Tuna Başkanlığında toplandı.
Toplantıda, Tandır köyünde Kovid-19 salgınının kontrol altına alınması amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27, 28. ve 72. maddeleri kapsamında, 17 Mart saat 00:00’dan itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulanmasına karar verildi. Köye giriş ve çıkışların da ikinci emre kadar durdurulması kararı alındı.
GİRESUN (AA)