Giresun’da feci kaza! 1 ölü, 2 çocuk yaralı

Giresun’un Tirebolu ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, iki çocuk yaralandı

20 Haziran 2019, Perşembe 00:16
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Giresun’da feci kaza! 1 ölü, 2 çocuk yaralı

Muammer Davut (33) idaresindeki kamyonet, Yeniköy Mahallesi’nde bir bina ile yolun kenarındaki duvar arasına devrildi.

Kazada sürücü Davut ile araçta bulunan Erdem Davut (12) ve Numan Aydın (9) yaralandı.

SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

112 Acil Servis ekiplerince Tirebolu ve Görele Devlet hastanelerinde tedavi altına alınan yaralılardan Muammer Davut, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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