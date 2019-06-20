Giresun’da feci kaza! 1 ölü, 2 çocuk yaralı
Giresun’un Tirebolu ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, iki çocuk yaralandı
Muammer Davut (33) idaresindeki kamyonet, Yeniköy Mahallesi’nde bir bina ile yolun kenarındaki duvar arasına devrildi.
Kazada sürücü Davut ile araçta bulunan Erdem Davut (12) ve Numan Aydın (9) yaralandı.
SÜRÜCÜ KURTARILAMADI
112 Acil Servis ekiplerince Tirebolu ve Görele Devlet hastanelerinde tedavi altına alınan yaralılardan Muammer Davut, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.