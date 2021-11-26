Türkiye Giresun’da heyelan sonucu karayolu ulaşıma kapandı

Giresun’da heyelan sonucu karayolu ulaşıma kapandı

Türkiye

Giresun’da heyelan sonucu karayolu ulaşıma kapandı

Giresun’un Bulancak ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu Bulancak-Kovanlık karayolu ulaşıma kapandı. Jandarma ekipleri ise yol güzergahında tedbir aldı.

26 Kasım 2021, Cuma 22:04 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bulancak- Kovanlık beldesi karayolunun 26’ncı kilometresinde akşam saatlerinde meydana heyelan sonucu kaya parçaları yolu kapatırken, ulaşımın Alibeyköy yönünden sağlandığı belirtildi. Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bulancak-Kovanlık kara yolunun 26’ncı kilometresinde akşam saatlerinde meydana gelen heyelanla toprak ve kaya parçaları yola sürüklendi. Her iki yönden ulaşıma kapanan kara yolunun açılması için Karayolları, İl Özel İdaresi ve Kovanlık Belediyesi ekipleri çalışma başlattı. Heyelan sonrası ulaşım Alibeyköy yolundan sağlandı." denildi.

İHA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Uygarlığın ölçüsü kaç metrekare?
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Özel bir tablo
Rauf Tamer
Murat Çelik
O erkek çocuk...
Murat Çelik
Hakan Çelik
Ortadoğu’da taşlar yerinden oynuyor
Hakan Çelik
Banu Şen
Şanlıurfa’nın nar bahçesi: Karaköprü
Banu Şen
Şirin Sever
Ben de utandım Boji!
Şirin Sever
Erkut Can
Eliz Amerika uçağına binsin
Erkut Can
Murat Gülderen
KOÇa akıllı saat İKİZLERe gözlük
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Fırtına nedeniyle feribot seferleri iptal oldu