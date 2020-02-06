Türkiye Giresun'da heyelan, trafik durdu

Giresun'da heyelan, trafik durdu

Türkiye

Giresun'da heyelan, trafik durdu

Giresun Dereli karayolu Duroğlu belde girişinde meydana gelen heyelan sonrası yol trafiğe kapandı.

06 Şubat 2020, Perşembe 10:46 Son Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, Giresun-Dereli karayolu Duroğlu Belde girişi mevkiinde heyelan meydana geldi. Yol kenarındaki tepeden kopan kaya parçaları ve toprak kütleleri yola savruldu. Heyelanın küçük kaya parçalarının düşmesi ve toprak kayması nedeniyle daha önceden fark edilmesi üzerine önlem alınarak yolun trafiğe kapatılması sebebiyle bir faciadan dönüldü.

Heyelan anlarını ise vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Heyelanın ardından Giresun-Dereli karayolu ulaşıma kapanırken, yol açma çalışmalarının başlatıldığı öğrenildi.

İHA

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