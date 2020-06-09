Türkiye Giresun'da sağanak yağış kara yolunu ulaşıma kapattı

Giresun'da sağanak yağış kara yolunu ulaşıma kapattı

Türkiye

Giresun'da sağanak yağış kara yolunu ulaşıma kapattı

Sağanak yağış Giresun-Şebinkarahisar yolunu ulaşıma kapattı. Giresun’da etkili olan sağanak yağış sonrası kapanan Giresun-Şebinkarahisar yolu, suların çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı.

09 Haziran 2020, Salı 21:41 Son Güncelleme:
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Giresun’da lokal olarak etkili olan sağanak ve dolu yağışı Şebinkarahisar’ın Asarcık köyü mevkiinde dere yatağının taşması sonucu yol ulaşıma kapandı.

Sel sularıyla birlikte kaya ve molozların ulaşıma kapattığı yol Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu yeniden kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

GİRESUN (İHA)


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