Türkiye Giresun’da tartışma yaratan saat kulesi!

Giresun’da tartışma yaratan saat kulesi!

Türkiye

Giresun’da tartışma yaratan saat kulesi!

Giresun’da tartışma yaratan bir saat kulesi inşa edildi. 2019'da yıktırılan ve yerine yapılan yeni saat kulesi ile eskisi arasındaki büyük fark sosyal medyada gündem oldu.

11 Haziran 2021, Cuma 08:32 Son Güncelleme:
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Giresun’da eski Belediye Başkanı Kerim Aksu döneminde inşa edilen saat kulesi, ‘çan kulesinden esinlenerek’ yapıldığı gerekçesiyle 2019’da yıktırıldı.

Bunun üzerine eski kulenin yerine yeni kule yapılarak açılışı gerçekleştirildi. Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Selçuklu yıldızı desenli, 3.24 metre kare taban alanı ve 7 metre yüksekliğe sahip olan saat kulesinin şehre estetik kazandıracağını belirtirken, kule sosyal medyada tartışma konusu oldu. Yeni saat kulesini beğenmeyen sosyal medya kullanıcıları tepkilerini dile getirdi.

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