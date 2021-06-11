Giresun’da tartışma yaratan saat kulesi!

Giresun’da eski Belediye Başkanı Kerim Aksu döneminde inşa edilen saat kulesi, ‘çan kulesinden esinlenerek’ yapıldığı gerekçesiyle 2019’da yıktırıldı.

Bunun üzerine eski kulenin yerine yeni kule yapılarak açılışı gerçekleştirildi. Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Selçuklu yıldızı desenli, 3.24 metre kare taban alanı ve 7 metre yüksekliğe sahip olan saat kulesinin şehre estetik kazandıracağını belirtirken, kule sosyal medyada tartışma konusu oldu. Yeni saat kulesini beğenmeyen sosyal medya kullanıcıları tepkilerini dile getirdi.