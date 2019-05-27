Giresun’da yakalanan PKK’lı Aras Aslan tutuklandı Giresun’un Güce ilçesi kırsalında bir HES şantiyesine kendisini ‘Doğa gezgini’ olarak tanıttıktan sonra yiyecek isteyen ve şantiye çalışanlarının şüphelenmesi sonucu güvenlik güçleri tarafından kıskıvrak yakalanan terör örgütü PKK’lı terörist Aras Aslan'ın sorgusu sona erdi