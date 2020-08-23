Doğankent Belediye Başkanı Rüşan Özden, ilçeye bağlı mahalle ve köylerde sağanak sonrası olumsuzluklar yaşandığını söyledi.-

İlçe merkezinde su baskınları meydana geldiğini aktaran Özden, "Yaklaşık bir metre su yükseltisi var, her yer dolmuş durumda. Ekipler müdahale edemiyor, hiç kimse bir yere gidemiyor, yapabileceğimiz şu anda bir şey yok." dedi.

Özden, mahallelerden ihbarlar aldıklarını ifade ederek, "Evlerin hasar gördüğü, heyelanların olduğu yönünde şikayetler geliyor. Vatandaşlarımıza sadece 'kendinizi sağlama alın ve bekleyin' diyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu acı haberi duyurdu

Bakan Soylu, "1 asker ve 2 vatandaşın cansız bedeni bulundu. Şu anda 11 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Şu ana kadar 127 vatandaşımız, arama kurtarmada kurtarıldı " açıklamasını yaptı.

1 araç toprak altında kaldı

Giresun'da etkili olan sağanak yağışta, cadde ve yollar göle döndü, yamaçta bulunan 2 binanın çevresindeki istinat duvarı çöktü. Binaların önünde park halindeki bir otomobil, yamaçtan kopan toprak yığını altında kalırken, yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kentte, sabah saatlerinde başlayan etkili sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Karadeniz Sahil Yolu, kent içi geçişinde oluşan göllenmeler nedeniyle araçlar trafikte güçlükle ilerledi. Aniden bastıran sağanak nedeniyle yayalar da zor anlar yaşadı. Kentte Gemiler Çekeği Mahallesi Afacan Sokakta yer alan 2 binaya ait istinat duvarı, etkili sağanak yağış sonrası çöktü. Bina önünde park halindeki bir otomobil, yamaçtan kopan toprak yığını altında kalırken, yaşanan anlar ise apartman sakinleri tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Yaralananın olmadığı çökme sonrası bölgede belediye ekiplerince temizleme çalışmasına başlatıldı.

Dereli ilçesinde hasar oluştu

Dereli Kaymakamı Emre Yeşilbaş ise Aksu Deresi'nin taşması sonucu ilçe merkezinde hasar oluştuğunu bildirdi. Yeşilbaş, derenin taşması sonucu birçok ev ve iş yerini su bastığını ve araçların sürüklendiğini belirtti. Yeşilbaş, gerek ilçe merkezi, gerekse köylerde oluşan hasarların giderilmesi için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Duroğlu Beldesinde su baskınları yaşandı

Merkeze bağlı Duroğlu Beldesi Belediye Başkanı Halil Çetin de beldede su baskınları ve heyelanlar meydana geldiğini ifade etti. Çetin, yağış sonucu Aksu Deresi'nin debisinin yükseldiğini, beldenin Giresun ile Dereli ilçesine olan kara yolu ulaşımının sağlanamadığını aktardı. Derenin taşması nedeniyle belde merkezinde bir çok ev ve iş yerini su bastığının da altını çizen Çetin, bir minibüsün de dere sularına kapıldığını dile getirdi. Yağmurun etkisini kaybettiğini dile getiren Çetin, Aksu Deresi'nin debisinin düşmesini beklediklerini, belediye olarak ekiplerin mücadele çalışmalarını da sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

Yağlıdere ilçesinde ise dere yatakları ve yakın yerlerde ikamet eden vatandaşlar güvenli alanlara alınıyor.

Giresun Valiliği'nden uyarı

Giresun Valiliği, vatandaşların aşırı yağışa karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Giresun merkez ve ilçelerinde aşırı yağışların devam etmesinin beklendiği bildirildi.

Kriz masası oluşturuldu, bazı evler tahliye edildi

Giresun’da akşam saatlerinde de etkili sağanak nedeniyle Dereli ilçesi, nehre döndü, park halindeki araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi. Aksu Deresi’nin bazı noktalarda taşması sonucu Giresun- Dereli- Sivas karayolu ulaşıma kapandı. Sağanak nedeniyle debisi yükselen Aksu Deresi, merkeze bağlı Duroğlu beldesi civarında ve bazı bölgelerde taştı. Merkeze bağlı Ülper köyü yakınlarında kontrol noktası oluşturan polis ekipleri, araçların geçişine izin vermiyor. Espiye ilçesi Gelevera Deresi kenarındaki evler de tedbir amaçlı tahliye edildi. Giresun Dereli, Espiye ve Doğankent ilçelerinde belediye hoparlörlerinden sürekli uyarılarda bulunuyor.

Öte yandan selin vurduğu bölgelere AFAD, AKUT ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, bölge illerden de takviye istendi. Giresun Valiliği bünyesinde, sel ve heyelanlara ilişkin kriz merkezi de oluşturdu.

Ekipler, kapalı yolları açmak ve ihbarlara yetişmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Vali Ünlü: Bir vefatımız var

Giresun Valisi Enver Ünlü, "Bir vatandaşımız kayıp. Taşkın sebebiyle Espiye'de bir vefatımız var. Bir de üzerine duvar devrilen yaşlı teyzemiz yaralı." dedi. Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu anda mahsur kalan vatandaşların olduğunu söyledi.

Kayıp vatandaşları henüz teyit edemediklerini dile getiren Ünlü, "Bir vatandaşımız kayıp, bir yaralı yaşlı teyzemiz var. Bunun dışındakileri henüz teyit edemedik, mahsur kalanlar var ama teyit edemiyoruz. Teyit edebildiğimiz bu kadar." diye konuştu.

Ünlü, Dereli ilçesinde kurtarılanların olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"5 kişilik bir aile vardı, beyaz eşya bayisinde mahsur kalmıştı kurtuldu. Düğün salonunda mahsur kalanlar vardı, onlar kurtuldu. Bir vatandaşımız kayıp. Taşkın sebebiyle Espiye'de bir vefatımız var. Bir de üzerine duvar devrilen yaşlı teyzemiz yaralı. Onun dışındakileri henüz teyit edemedik. Kayıp ihbarları var, arkadaşlarımız teyit edemedi."

Ulaşamadıkları bölgelerdeki tahliyelerin sabahın ilk ışıklarıyla başlayacağını aktaran Ünlü, kayıp ihbarlarını güvenlik güçlerinin teyit etmeye çalıştığını vurguladı.

Vali Ünlü, Dereli'de sel sularının araçları sürüklediğine işaret ederek, "Yıkılan binalar var, resmi araçlar, özel araçlar, onların hepsi... Zaten nehir olmuş kanal. İçişleri Bakanımız da geliyor yolda. Araçlarımız, iş makinelerimiz de Dereli'ye girmek için sel sularının çekilmesini bekliyor." ifadelerini kullandı.

Yağlıdere ve Güce ilçelerinde de çalışmaların devam ettiği bilgisini veren Ünlü, şu anda öncelikle yolları açtıklarını anlattı.

AFAD: Giresun'da 127 vatandaşımız kurtarıldı

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) sel felaketinin yaşandığı Giresun'da devam eden arama- kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 127 kişinin kurtarıldığı açıklandı.

AFAD'ın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Giresun’da aşırı yağışlardan dolayı Dereli, Espiye, Doğankent, Tirebolu, Güce, Görele ve Yağlıdere ilçelerinde sel, heyelan ve su baskınları meydana gelmiştir. AFAD, Jandarma, Belediye, İtfaiye, Karayolları, UMKE, Türk Kızılay ve AKUT ekiplerimizle bölgede 423 personel ve 153 araç ile aralıksız devam eden arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 127 vatandaşımız kurtarılmıştır. Gelişmeler takip edilmektedir" denildi.

AFAD'tan yapılan ilk açıklamada ise şu ifadeler kullanılmıştı:

"Giresun'da aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen sel ve su baskınlarına ekiplerimiz ilk dakikadan itibaren müdahale etmektedir. Giresun'un yanı sıra çevre illerden de personel ve araçlar destek amacıyla bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir."

Giresun Belediyesi: 5 vatandaşımızın kayıp olduğuna dair ihbar aldık

Giresun Belediyesi sosyal medya hesabından bölgede gerçekleşen seldeki son duruma ilişkin paylaşımda bulundu: Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Özellikle ilçelerimizdeki sel felaketinde şu ana kadar 5 vatandaşımızın kayıp olduğuna dair ihbarlar aldık. Tüm kurumlarımızla birlikte arama/kurtarma çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Toplam 12 kişi kayıp

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun AFAD İl Müdürlüğü'nde yaşanan sel felaketi sonrası Hasar Tespit ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası konuşan Bakan Soylu, Şiddetli yağış dolayısıyla sel ve heyelanların yaşandığı Giresun'a gelen Soylu, AFAD Merkezinde yetkililerle bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu. Soylu, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 22 Ağustos günü sabah itibarıyla Giresun'da başlayan yağmurun öğleden sonra şiddetini artırdığını söyledi.

Meteorolojinin verdiği bilgilere göre yağmurun 137 kilogram yoğunluğa kadar ulaştığına dikkati çeken Soylu, yağışın birçok ilçeyi etkisi altına aldığını aktardı.

Bakan Soylu, birçok ilçede yağmurun etkisiyle oluşan sel ve heyelanların ciddi hasar meydana getirdiğini ifade etti.

İlgililerle bir araya gelerek değerlendirme yaptıklarını anlatan Soylu, "Şu anda söyleyeceklerimiz, sabah söyleyeceklerimizin çok altında olabilir çünkü hava aydınlandığı zaman göreceğimiz manzaranın biraz daha maliyetinin yüksek olabileceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Soylu, eline aldığı harita üzerinden Giresun'da gün içinde yağışın düştüğü bölgeleri gösterdi.

Yoğun yağış sonrasında Dereli ilçe merkezinde suyun 2 metrenin üzerine kadar çıktığını belirten Soylu, suyun tüm merkezi etkisi altına alabilecek şekilde yükseldiğini dile getirdi.

Bakan Soylu, burada ilk önce 5 vatandaşın mahsur kaldığının söylendiğini anımsatarak, "Çünkü Dereli'ye şu anda ulaşmak da mümkün değil, Dereli yolu da kapalı. Tali yollardan gelen birtakım kurtarma araçları vasıtasıyla bir, iki kurtarma aracı, ekskavatör buradaki vatandaşlarımızı kurtardılar. Şu anda yine Dereli'de bir düğün salonunda 20 vatandaşımız ki biraz önce güvenli bir yere alındıkları da söylendi ama onlarla ilgili de kurtarma çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Kapalı olan yolların bulunduğuna işaret eden Soylu, şu bilgileri paylaştı:

"Tirebolu-Doğankent yolumuz şu anda kapalı. Maalesef Tirebolu-Doğankent yolunun üzerinde Doğankent’e giderken bir jandarma aracımız, içerisinde 5 jandarmamızın bulunduğu araç 12. kilometresinde bir menfezde suların içerisine gömülü olarak kaldı. Şu anda Jandarma Bölge Komutanımız orada, arama kurtarma timlerimiz orada, aracı görüyorlar ama ulaşamıyorlar ve yine orada bir iş makinesi, bir ekskavatörde bir operatör de yine maalesef kayıp. Yani Tirebolu-Doğankent yolunda şu anda 5 metrelik bir menfezin çökmesi ile menfezin üzerinden araçların geçmesi esnasında 5 jandarmamız, bir de operatörümüzün kayıp olduğunu söyleyebilirim. Buradaki arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. 40-45 metrelik, bir taraftan 10-15 metrelik mesafe olmasına rağmen, suyun yüksekliği sebebiyle ulaşılamıyor.Tirebolu-Güce yolunda bir problem yok ama Güce'den sonra bugün yayladan dönen İl Genel Meclisi üyelerimizin de içerisinde bulunduğu toplam 20 kişilik, 8 kişisi bir noktada, diğerleri başka bir noktada olmak üzere şu anda onlar da mahsurlar ve onlara da ulaşılamıyor. Ulaşılamamasının sebebi, en son 10 dakika önce konuştuğumuzda 3 kilometrelik bir mesafe kaldığı söylendi. Bulundukları yerin hem sağında hem solunda heyelan düştü ve o heyelanın tam ortasında kaldılar. Onlara da ulaşma çalışmaları devam ediyor."

Elektrik verilemeyen noktaların olduğunu ve şu anda kayıp olduğunu bildikleri yaklaşık 6 kişinin daha bulunduğunu belirten Soylu, "Tirebolu'da 1 kişi, merkez Çaldağ'da 3 kişi, Espiye'de 1 kişi, Dereli Akkaya köyünde 1 kişi olmak üzere toplam 6 kişinin de kayıp olduğu ihbarını aldık. Toplam 12 kişi kayıp ihbarımız ve kayıp bilgimiz şu anda söz konusu. Bunun ötesinde, bu bahsettiğim ilçelerin bir bölümünün köylerinden bilgi aldığımız var, bilgi alamadıklarımız var ama şu anda muhtarlarla irtibat kuran arkadaşlarımız, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımızın verdiği bilgiler bu noktadadır." diye konuştu.

Soylu, Giresun Dereli, Espiye, Yağlıdere, Tirebolu, Doğankent, Çaldağ-İnişdibi yollarının ulaşıma kapandığını, son aldığı bilgilere göre Çaldağ-İnişdibi yolunun açıldığını, diğer yolların da açılması için gerekli çalışmaların yapılmaya çalışıldığını aktardı.

Tüm arama kurtarma ekiplerinin seferber edilmiş durumda olduğuna dikkati çeken Soylu, "AFAD ekiplerimiz çevre illerden şu anda intikal halindeler. Jandarma arama kurtarma timleri hem Ankara'dan hem de Rize'den intikal halindeler. Ankara'dan gelen Samsun'a kadar geldi." ifadesini kullandı.

"Umudumuzu muhafaza edeceğiz"

Hem Dereli hem de Tirebolu istikametine geçeceğini belirten Soylu, şunları kaydetti:

"Şu anda bir vefat bilgisi veremiyorum, öyle bir bilgimiz yok ama kayıp bilgimiz var. İnşallah onları kurtarma çalışmalarında hepimiz hem umudumuzu muhafaza edeceğiz hem de inşallah onları kurtarma bilgisini vatandaşlarımıza, milletimize veririz umudu içerisindeyiz. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah yardımcımız olsun inşallah."

Bakan Soylu, Giresun'daki vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:

"Yarın özellikle Çanakçı, Görele ve Doğankent'te 50 ila 100 kilogram yağmur bekleniyor, Meteorolojiden aldığımız bilgiler çerçevesinde. Özellikle Çanakçı'da yağar, o da Görele'yi de etkisi altına alırsa, buradan Görele'deki vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum, dere kenarlarında ve suyun basabileceği noktalarda olmamanız gerekmektedir. Bunu şu anda Görele'deki arkadaşlarımız anons ediyorlar, etmeye de devam edecekler. Yine Çanakçı'daki vatandaşlarımıza da aynı duyuruyu yapmak isterim, Doğankent'e de yapmak isterim."

Suya iyice doyan toprağın sel ve heyelana daha da elverişli hale geldiğinin altını çizen Soylu, "Onun için gerekli tedbirleri hem biz alıyoruz hem de vatandaşımızın bu konuda tedbirli olmasını bir kez daha buradan söylemek istiyorum. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum." dedi.



