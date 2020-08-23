Giresun'da Aksu Deresi'nin bazı noktalarda taşması sonucu Giresun- Dereli- Sivas karayolu ulaşıma kapandı. Abdal Deresi'nin taşması sonucu ise Eren Mahallesi'nin bir bölümündeki yollar, bahçeler ve çocuk parkı su altında kaldı. Ordu'nun Ambarcılı ve Kestane Mahallesi'ne giden yol ulaşıma kapandı.

Giresun Valisi Enver Ünlü olayın ardından yaptığı açıklamada "Bir vatandaşımız kayıp. Taşkın sebebiyle Espiye'de bir vefatımız var. Bir de üzerine duvar devrilen yaşlı teyzemiz yaralı" ifadelerini kullandı.

Şiddetli yağış dolayısıyla sel ve heyelanların yaşandığı Giresun'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Merkezi'nde yetkililerle bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu. Soylu toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Soylu açıklamasında "Giresun'da toplam 12 kişi kayıp ihbarımız ve kayıp bilgimiz şu anda söz konusu. Dereli'de düğün salonunda 20 vatandaşımızı kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Maalesef Tirebolu-Doğankent yolunun üzerinde Doğankent’e giderken bir jandarma aracımız, içerisinde 5 jandarmamızın bulunduğu araç 12. kilometresinde bir menfezde suların içerisine gömülü olarak kaldı. Şu anda Jandarma Bölge Komutanımız orada, arama kurtarma timlerimiz orada, aracı görüyorlar ama ulaşamıyorlar ve yine orada bir iş makinesi, ekskavatörde bir operatör de maalesef kayıp. Tirebolu-Doğankent yolunda şu anda 5 metrelik bir menfezin çökmesi ile menfezin üzerinden araçların geçmesi esnasında 5 jandarmamız, 1 de operatörümüzün kayıp olduğunu söyleyebilirim. Buradaki arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Tirebolu-Güce yolunda bir problem yok ama Güce’den sonra bugün yayladan dönen İl Genel Meclisi üyelerimizin de içerisinde bulunduğu toplam 20 kişilik, 8 kişisi bir noktada, diğerleri başka bir noktada olmak üzere şu anda onlar da mahsurlar ve onlara da ulaşılamıyor. Yarın özellikle Çanakçı, Görele ve Doğankent'te 50 ila 100 kilogram yağmur bekleniyor, Meteorolojiden aldığımız bilgiler çerçevesinde" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, şiddetli yağış dolayısıyla sel ve heyelanların yaşandığı Giresun'da incelemelerde de bulundu.

Ölü sayısı hakkında da konuşan Soylu "Maalesef Giresun'da 2 kişinin cansız bedenine ulaştık. Bunlardan bir tanesi jandarma evladımız, bir tanesi de vatandaşımız" dedi. Kısa süre sonra yeniden açıklama yapan Soylu, "Giresun'daki sel ve heyelan 4 vatandaşımız hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

Soylu ayrıca 11 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini, şu ana kadar 127 kişinin de arama kurtarmada kurtarıldığını belirtti.

Erdoğan'dan Giresun talimatı

Giresun’da meydana gelen sel ve heyelan sonrası bölgenin durumunu ve arama-kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaraların sarılması için devletin tüm imkanlarıya seferber edilmesi ve bu tür olayların tekrar yaşanmaması gerekli adımların atılması talimatını verdi.



