Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, rövanş maçında Giresunspor deplasmanına çıkıyor. İlk maçta Sarı-Lacivertli kulüp karşılaşmadan 1-0'lık skorla galip ayrılmıştı. Sarı Kanarya herhangi bir beraberlik ve galibiyette bir üst tura çıkıyor. Taraftarlar ise Ersun Yanal'lı Fenerbahçe'yi ikinci kez izlemek için "Giresunspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta?" sorusunu soruyor.

GİRESUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Giresunspor Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20.30'da Giresun Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi, hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Karşılaşma A2 TV'den canlı yayınlanacak.

Giresunspor - Fenerbahçe muhtemel 11'ler...

Giresunspor: Anıl, Emre Uğur, Uğur Kuru, Ferhat, Bahadır, Hüsamettin, Husmani, Kağan, Said Azza, Volkan, Dauda

Fenerbahçe: Harun, Şener, Skrtel, Neustadter, İsmail, M.Topal, Eljif, M.Ekici, Ayew, Valbuena, Soldado

FENERBAHÇE RÖVANŞA HAZIR

Fenerbahçe, dün yaptığı antrenmanla birlikte Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Ersun Yanal yönetimindeki çalışma yaklaşık 1 saat sürdü. İki gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma oyunu oynayıp pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Fenerbahçe idmanın ardından maçın oynanacağı Giresun’a gitti.

SOLDADO: FUTBOLA HASRET KALDIM

İspanyol oyuncu, Galatasaray derbisindeki olayların ardından aldığı 6 maçlık cezayı tamamladı. Bu akşam Giresun karşısında formasına kavuşması beklenen Soldado, sahaya çıkmak için sabırsızlandığını söyledi. Tecrübeli golcü, “Takımımdan bu kadar uzun süre ayrı kaldığım için üzgünüm. Futbolu çok özledim. Bir an önce oynamak istiyorum. Göreve hazırım ve hocam da bunu biliyor” ifadelerini kullandı.

ERSUN YANAL: KUPAYI ALACAĞIZ

Başkan Ali Koç, Ersun Yanal için düzenlenen imza töreninde Finansal Fair- Play tehlikesine dikkat çekti. Koç, “FFP şartlarını karşılayamayacağız” diyerek Avrupa kupalarına katılmama cezası alabileceklerini söyledi. Sarı-Lacivertliler’in bu cezayı çekmesi için önce Avrupa bileti alması şart. Eğer bu sezon bilet alamazsa, önümüzdeki yıl şampiyon olsa bile Şampiyonlar Ligi’ne gidemeyecek. Ligde 17. sırada bulunan Kanarya için tek çıkar yol, Türkiye Kupası’nı kazanıp Avrupa Ligi’ne katılma hakkı kazanmak ve cezasını bu şekilde çekmek.

‘RAKİP KİM OLURSA OLSUN...’

Ersun Yanal, öğrencileriyle yaptığı toplantıda bu duruma dikkat çekerek, “Türkiye Kupası bizim için hiç olmadığı kadar önemli. Bizim için kupayı kazanmaktan başka yol yok. Bu nedenle herkes, kupa maçlarında rakip kim olursa olsun sahaya çok iyi motive olmuş bir şekilde çıkmalı” uyarısında bulundu.