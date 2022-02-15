Futbol Giresunspor Sankhare ile yollarını ayırdı

Giresunspor Sankhare ile yollarını ayırdı

Futbol

Giresunspor Sankhare ile yollarını ayırdı

GZT Giresunspor'da son günlerin olay ismi Sankhare'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Önceki hafta Sankhare, 'Başkan beni canımla tehdit ediyor. İnternetimi ve elektriğimi bile kestiler' diyerek tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Başkan Hakan Karaahmet ise bu iddiaları yalanlayarak 'Sankhare takım arkadaşıyla kavga etti, o yüzden kadro dışı' demişti.

15 Şubat 2022, Salı 17:46 Son Güncelleme:
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Giresunspor'da son günlerin en çok konuşulan konusu çözüldü. Sankhare, takıma veda etti. 32 yaşınaki oyuncu ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedildi.

Önceki hafta Sankhare, "Başkan beni canımla tehdit ediyor. İnternetimi ve elektriğimi bile kestiler" diyerek tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Başkan Hakan Karaahmet ise bu iddiaları yalanlayarak "Sankhare takım arkadaşına saldırdı, o yüzden sadece kadro dışı" demişti.

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