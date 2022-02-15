Giresunspor Sankhare ile yollarını ayırdı

Giresunspor'da son günlerin en çok konuşulan konusu çözüldü. Sankhare, takıma veda etti. 32 yaşınaki oyuncu ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedildi.

Önceki hafta Sankhare, "Başkan beni canımla tehdit ediyor. İnternetimi ve elektriğimi bile kestiler" diyerek tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Başkan Hakan Karaahmet ise bu iddiaları yalanlayarak "Sankhare takım arkadaşına saldırdı, o yüzden sadece kadro dışı" demişti.











