Türkiye Giriş ve çıkışa kapatılan Susuz'da karantina kaldırıldı

Giriş ve çıkışa kapatılan Susuz'da karantina kaldırıldı

Türkiye

Giriş ve çıkışa kapatılan Susuz'da karantina kaldırıldı

Corona virüs (Covid-19) nedeniyle giriş ve çıkışa kapatılan Afyonkarahisar’ın Susuz beldesinde karantina kaldırıldı.

05 Ağustos 2020, Çarşamba 18:35 Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği Susuz beldesinde uygulanan karantinanın, sona erdiği belirtilirken, halk sağlığının korunması amacıyla başlatılan karantina sürecinin sona ermesiyle beldeye giriş çıkış yasağının kaldırıldığı bildirildi. Açıklamada ayrıca, tedbirlere uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası uygulanacağı uyarısında bulunuldu.

AFYONKARAHİSAR (İHA)


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