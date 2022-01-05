Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, endekste sergilenen başarıda akademik yayınlarının yanı sıra Araştırma ve Yenilikçilikten Sorumlu Rektör Yardımcılığı, Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi (BTTO), Minerva Kuluçka Merkezi, Proje Destek Ofisi (PDO) ile AB Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin Ahmet Yiğitbaşı gerçekleştirdiği çalışmaların önemli olduğunu söyledi.