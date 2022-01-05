Eğitim & Kariyer Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde Yaşar Üniversitesi ilk 5'te

Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde Yaşar Üniversitesi ilk 5'te

Eğitim & Kariyer

Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde Yaşar Üniversitesi ilk 5'te

TÜBİTAK’ın düzenli olarak yayımladığı ‘Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde Yaşar Üniversitesi, vakıf üniversiteleri arasında 5’inci oldu.

05 Ocak 2022, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
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Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, endekste sergilenen başarıda akademik yayınlarının yanı sıra Araştırma ve Yenilikçilikten Sorumlu Rektör Yardımcılığı, Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi (BTTO), Minerva Kuluçka Merkezi, Proje Destek Ofisi (PDO) ile AB Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin Ahmet Yiğitbaşı gerçekleştirdiği çalışmaların önemli olduğunu söyledi.

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