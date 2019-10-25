Girişimciden ekonomiye 5 yılda 500 milyon TL

Vodafone, dijital dünyanın sunduğu fırsat ve avantajlardan oluşan yeni e-ticaret platformu Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası’nı duyurdu. Platformda, seyahatten alışverişe 8 farklı kategoride 69 markanın avantajlı teklifleri sunuluyor. Vodafone Yanımda mobil uygulaması üzerinden erişilen platformun, yılsonuna kadar toplam 100 firmalık ekosisteme ulaşması ve 5 yılda 500 milyon TL’lik ekonomik değer yaratması hedefleniyor.

Güç birliği başladı

Yanımda Fırsatlar Dünyası platformu; Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Yemeksepeti CMO’su Barış Sönmez, Trendyol CMO’su Erdem İnan, Atlasglobal Genel Müdür Yardımcısı Nevzat Arşan ve Colin’s Genel Müdür Yardımcısı Hülya Eroğlu’nun katılımıyla İstanbul’da dün düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

Etkili kanal

Burada konuşan Engin Aksoy, “Müşterilerimiz için her gün girip bakmak isteyecekleri ve başka yerde bulamayacakları çok özel avantajları barındıran zengin bir platform oluşturduk. Bu platformla startup’ların (genç girişimci) büyümesine destek olmayı da hedefliyoruz. Onlara ürünlerini pazarlayabilmeleri için erişimi yüksek ve etkili bir kanal sunuyoruz” dedi.