Girişimciye KOSGEB destekli 50 bin liralık yeni kredi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, girişimcilere yönelik yeni bir müjde açıkladı. Varank, “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB), girişimcilik destek programından yararlanan ya da yararlanmayı planlayan girişimcilerimize, 50 bin liraya kadar yeni bir kredi programı başlatıyoruz. İlk defa uygulanacak bu mekanizmayla, 50 bin liraya kadar alınan kredinin 10 puanlık finansman maliyetini, KOSGEB karşılayacak” dedi
POSTA/ Ekonomi Servisi
Bursa’da dün TechXtile Start- Up Challenge ile Textile Show’un açılışında konuşan Mustafa Varank, “Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya şehit yakını olması durumunda 50 bin liralık limit 70 bin liraya çıkacak. Kredinin teminatını ise Kredi Garanti Fonu verecek.
Girişimcilerimiz sadece anapara ve çok cüzi miktarda bir faiz ödemesi yapmış olacak. Biz bu programla, girişimciler için önemli olan işletme sermayesine ek bir katkı sağlamayı hedefledik” diye konuştu.
Neleri kapsıyor?
-İşletmeler, 10 bankadan kredi kullanacak. Bu kredinin yıllık faiz veya kâr payı tutarlarının önemli bölümü KOSGEB tarafından karşılanacak.
-Program kapsamında KOBİ’ler ‘işletme kredisi’ veya ‘makine teçhizat kredisi’ kullanacak. Bu krediler sürekli açık olacak.
-KOBİ’ler istedikleri zaman, limitleri dahilinde bu destekten yararlanabilecek.
-Limitler 3 yıl süreyle geçerli olacak. İşletme 3 yıl içerisinde üst limiti aşmadan desteği istediği zaman kullanabilecek.
-Girişimciler, 12 aylık vadede sadece anapara ve 3.75 puanlık faiz veya kâr payı ödemesi yapacak. 18 aylık planı ise 4’e çıkacak.