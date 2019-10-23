Girişimciye KOSGEB destekli 50 bin liralık yeni kredi

POSTA/ Ekonomi Servisi

Bursa’da dün TechXtile Start- Up Challenge ile Textile Show’un açılışında konuşan Mustafa Varank, “Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya şehit yakını olması durumunda 50 bin liralık limit 70 bin liraya çıkacak. Kredinin teminatını ise Kredi Garanti Fonu verecek.

Girişimcilerimiz sadece anapara ve çok cüzi miktarda bir faiz ödemesi yapmış olacak. Biz bu programla, girişimciler için önemli olan işletme sermayesine ek bir katkı sağlamayı hedefledik” diye konuştu.

Neleri kapsıyor?

-İşletmeler, 10 bankadan kredi kullanacak. Bu kredinin yıllık faiz veya kâr payı tutarlarının önemli bölümü KOSGEB tarafından karşılanacak.

-Program kapsamında KOBİ’ler ‘işletme kredisi’ veya ‘makine teçhizat kredisi’ kullanacak. Bu krediler sürekli açık olacak.

-KOBİ’ler istedikleri zaman, limitleri dahilinde bu destekten yararlanabilecek.

-Limitler 3 yıl süreyle geçerli olacak. İşletme 3 yıl içerisinde üst limiti aşmadan desteği istediği zaman kullanabilecek.

-Girişimciler, 12 aylık vadede sadece anapara ve 3.75 puanlık faiz veya kâr payı ödemesi yapacak. 18 aylık planı ise 4’e çıkacak.







